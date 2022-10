Landesgartenschau 2024: So nachhaltig präsentiert sich der Landkreis

Von: Charlotte Borst

Ein Pavillon bietet den 29 Landkreis-Kommunen eine Bühne auf der Landesgartenschau. Danach wird er in Oberschleißheim aufgestellt.

Landkreis – Wenn am 15. April 2024 die Landesgartenschau in Kirchheim eröffnet, ist auch der Landkreis München mit einem Pavillon vertreten: Ein offenes Holzhaus, aus dessen Mitte Bäume wachsen, bietet den 29 Landkreiskommunen eine Bühne. Denn die Mitte wird von 29 Feldern umringt, so wie die 29 Landkreis-Kommunen die Stadt München säumen.

Alle Städte und Gemeinden des Landkreises bekommen also ihren Platz. Und die Bäume, die über das geöffnete Dach ragen, stehen für die zahlreichen Forste in und um den Landkreis. Den Vorentwurf haben die Architekten des Memminger Büros „Phase H“ im Bauausschuss des Landkreises vorgestellt. Ihre Ideen fanden Anklang bei der Mehrheit: Mit 13:3 Stimmen beschloss der Ausschuss, die Pläne voranzutreiben. Die Architekten waren zuvor als Sieger aus einem kleinen Wettbewerb hervorgegangen.

Der Pavillon ist offen, nachhaltig und wiederverwertbar. Wie auf einem Steg können sich die Besucher auf einen Umlauf setzen. Holzrahmen, die mit Textilien bespannt werden, sorgen für ein Wechselspiel aus Licht und Schatten und dienen als Klappen dazu, den Innenraum je nach Wetterlage zu öffnen oder zu schließen. Diese mobilen Element können die 29 Kommunen mit bedruckten Stoffen behängen, um sich darauf zu präsentieren.

Wie ein zusammengesetztes Puzzle ergibt sich aus ihren Beiträgen das Bild des Landkreises. Und wie ein Puzzle lässt sich auch die Holzkonstruktion zusammenstecken und wieder auseinandernehmen. Denn nichts wird geklebt oder verleimt. Der ganze Holzbau wird zusammengesteckt oder durch Dübel und Schrauben stabil gehalten. „Jedes Material wurde analysiert. Alle Baustoffe können sortenrein getrennt und dem Recycling zugeführt werden“, sagte Architekt Manuel Margesin.

Aber eigentlich wird an eine andere Art des Recyclings gedacht: Denn so wie die Gartenschau für Kirchheim als neue grüne Ortsmitte einen Mehrwert in städtebaulicher und sozialer Hinsicht haben wird, soll der Pavillon einen langfristigen Nutzen haben. Wenn am 6. Oktober 2024 die Landesgartenschau endet, rücken wieder die Arbeiter an, um den Pavillon abzubauen.

„Schäbig, das eine gegen das andere aufzurechnen“

Anschließend soll er in Oberschleißheim auf dem Gelände des Heiner-Janik-Hauses aufgestellt werden. Allerdings muss der Pavillon dann für eine Ganzjahresnutzung aufgerüstet werden. Er könnte entweder der Stiftung „Ost- und Westpreußen in Bayern e.V.“ als Ausstellungsraum dienen oder dem Kreisjugendring Flächen für seine Werkstätten im Rahmen des Jugendbildungscampus bieten. Mit beiden Nutzern hat Kreisbaumeister Christoph Dauer gesprochen, beide wären glücklich, teilte er dem Ausschuss mit.

Bisher lag der Kostenrahmen bei 550 000 Euro. Wegen der Baukostensteigerung verteuert sich das Projekt nun auf 821 000 Euro, der Rückbau ist hier schon eingerechnet. Während Manfred Riederle (FDP) skeptisch ist – „Wir haben eine riesengroße Fläche. Da kann man einen Vortrag halten, alle anderen sind gestört“, und Wolfgang Panzer (SPD) hinsichtlich vieler anderer drängender Aufgaben die Kosten anmahnte, warb Günter Heyland (FW) energisch für das Projekt: „Ich finde es schäbig, das eine gegen das andere aufzurechnen. Wir haben uns um beides zu kümmern.“ icb