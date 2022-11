So viel Steuereinnahmen wie nie zuvor

Von: Charlotte Borst

Im Landratsamt rechnet man künftig mit weiteren Mehraufgaben. © Robert Brouczek

Trotz Corona und Krieg legt der Landkreis München erneut einen Rekordhaushalt vor. Die Umlagekraft erklimmt mit 1,448 Milliarden Euro eine neue historische Bestmarke.

Landkreis - Die erfreulich hohen Steuereinnahmen der Gemeinden generieren laut Kreiskämmerer Markus Kaspar „einen dringend benötigten Segen an zusätzlichen Finanzmitteln“. Im Fokus stehen enorme Investitionen, besonders für Schulbauten. Der Hebesatz für die Kreisumlage soll 2023 konstant bei 48 Prozent bleiben.

Einsamer Spitzenreiter unter den Landkreisen in Oberbayern

Die Beratungen in den Kreisgremien haben im Finanzausschuss begonnen. Landrat Christoph Göbel (CSU) sieht den Kreis vor enorme Herausforderungen gestellt: „Wir haben einen Krieg in Europa und unglaubliche Fluchtbewegungen. Die Mehraufgaben haben zugenommen.“ Die gute Nachricht: Bei der Umlagekraft, die sich vor allem aus dem Gewerbesteueraufkommen speist, ist der Landkreis München mit 1,448 Milliarden Euro mit großem Abstand Spitzenreiter unter den Landkreisen in Oberbayern. Das neue Rekordhoch liegt 7,6 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahrs (1,35 Milliarden). In diese Rekord-Umlagekraft sei die letztmalig gewährte Corona-Gewerbesteuerkompensation von rund 30,6 Millionen eingeflossen, betonte Kaspar.

Einige Gemeinden verzeichnen aber Steuerrückgänge

Die Umlagekraft in den 29 Landkreiskommunen ist dagegen sehr unterschiedlich: In neun Kommunen sind Rückgänge zu verzeichnen, besonders in Unterföhring, Ismaning, Unterschleißheim, Aschheim, Baierbrunn und Straßlach. Kräftig zulegen können dagegen Grünwald, Planegg und Neuried.

Kreiskämmerer Kaspar erläuterte, dass die gestiegenen Energiekosten und die steigeden Zinsen schon Einfluss auf den Haushaltsentwurf genommen hätten, ebenso wie die Zahl der Geflüchteten, für die der Landkreis Unterkünfte errichtet. Auch erhöhte Baukosten seien zu schultern. Der Landkreis will sich daher einen Kreditrahmen in Höhe von maximal 210 Millionen Euro einräumen. So viel darf der Landkreis dann 2023 für Investitionen aufnehmen, auch wenn man dies aufgrund der gestiegenen Zinsen nicht ausschöpfen wolle.

Die Umlagekraft erreicht im Landkreis ein neues Rekordhoch von 1,448 Milliarden. Sie besteht aus den wesentlichen Steuereinnahmen der Gemeinden: Gewerbesteuer, Einkommenssteuerbeteiligung, Umsatzsteuerbeteiligung, Grundsteuerbeteiligung). © Quelle: Landratsamt München

Kreisumlage soll konstant bei 48 Prozent bleiben

Die Landkreise verfügen über keine eigenen Einnahmen, sie holen sich das Geld aus den Kommunen über die Kreisumlage. Großes Einvernehmen herrschte im Ausschuss darüber, dass die Kreisumlage konstant bei 48 Prozent bleiben soll: Das heißt, von 100 Euro, die eine Gemeinde vor allem aus Steuern einnimmt, muss sie 48 Euro an den Landkreis abgeben. Deswegen ist es vor allem dieser Hebesatz, der von den Kreisräten heiß diskutiert wird. Bleibt die Umlage in dieser Höhe, fließen dem Landkreis 646 Millionen Euro (Vorjahr: 558,5 Mio) zu. Allerdings muss der Landkreis 22 Prozent gleich weiterreichen an den Bezirk, und zwar 318,7 Millionen (Vorjahr 296 Mio).

Kreiskämmerer kündigt Sondersitzungen an, um Prioritäten zu setzen

Hier erwartet Kaspar „weiteres Ungemach“, tendenziell werde die Bezirksumlage steigen. Eine Prognose für die Zukunft sei schwierig: „Die wirtschaftlichen Daten lassen allerdings so wenig Raum für Optimismus wie nie zuvor.“ Der Dreh- und Angelpunkt sei die Gewerbesteuer. „Es hat niemand eine Glaskugel.“ Gehe man aber unverändert von einer Umlagekraft von 1,448 Milliarden aus, würde rein rechnerisch ab 2024 die Kreisumlage auf 48,7 Prozent steigen müssen und 2026 schon bei 50,5 Prozent liegen. Kaspar kündigte daher dem Finanzausschuss für 2023 mehrere Sondersitzungen an: „Wir werden Prioritäten setzen müssen, um uns gut vorzubereiten auf die wirklich unruhigen Zeiten, die vor uns liegen.“ In zwei Wochen berät der Finanzausschuss erneut über den Haushaltsentwurf.

Der Haushaltsentwurf in Zahlen Der Landkreis München wächst stark weiter und erreicht 2023 die Einwohnerzahl von 350 000.

Der Verwaltungshaushalt, aus dem der tägliche Betrieb bestritten wird, steigt um 7 Millionen auf 909,6 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt für Investitionen umfasst 240 Millionen (49,7 Mio mehr im Vergleich zu 2022).

Der Landkreis ist 2022 noch mit 71,4 Millionen Euro verschuldet: Für 2023 wird eine Kreditermächtigung über 210 Millionen vorgeschlagen, die aber nicht voll ausgeschöpft werden soll. Voraussichtlich steht der Landkreis zum Jahresende 2023 mit 274 Millionen Euro im Minus. Das entspricht einer Prokopfverschuldung von 780 Euro.

Als Rücklage hat der Landkreis aktuell ein Polster von 55,5 Millionen Euro. Die größten Ausgaben sind neben der Bezirksumlage (318,7 Mio) und Peronalkosten (96,35 Mio) die Investitionen für Schulbauten (92,4), ÖPNV (69,7 Mio), den sozialen Bereich sowie für die Klimaschutzoffensive 29++. icb