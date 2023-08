Zehn Ferien-Tipps: So wird’s auch bei Regen nicht langweilig

Von: Marc Schreib

Die Flugwerft Schleißheim: Hier können sich die Kinder über die Luftfahrt der vergangenen Jahrzehnte ein eindrucksvolles Bild verschaffen. © Deutsches Museum

Das Wetter ist für die Sommerferien bescheiden. Langweilig muss es mit den Kindern trotzdem nicht sein. Hier gibt‘s zehn Ferien-Tipps, was Familien bei Regen im Landkreis erleben können.

Landkreis – Die Freunde sind über alle Berge, die Eltern stecken bis über den Kopf voller Arbeit und jetzt auch noch Regenwetter unter 20 Grad. In den Sommerferien müssen viele berufstätige Eltern einen Beschäftigungsparcours für ihre Kleinen durchlaufen und haben zumeist schon Monate vorher ihre Sprösslinge beim Ferienprogramm angemeldet.

Wer aber keinen Platz gefunden hat, steckt momentan in der Regenfalle. Denn alles, was draußen stattfindet, fällt mehr oder weniger aus: Blumen pflücken. Inline-Skaten, einen Baum pflanzen, Fahrrad fahren, Angeln gehen. Nichts da. Gut, das Fußballtraining kann man auch bei Niesel absolvieren, und die Kinder sind nicht aus Zucker. Aber trotzdem ist eine Überbrückung mit Freizeitangeboten sinnvoll. Daher hier ein paar Tipps, wohin beispielsweise die Großeltern mit den Kleinen gehen können, wenn der Wolkenbruch kommt und der Regen andauert.

Knifflige Rätsel lösen oder durch die Luft springen

Neben den Hallenbädern in Unterschleißheim, Ottobrunn, und Pullach gibt es viele Indoor-Spielplätze zur Auswahl: Die Kinder erleben zum Beispiel in Kirchheim spannende Unterhaltung im Heldenverlies. Dafür fährt man gerne auch mal aus weiter entfernten Gemeinden an. Jüngere, aber auch ältere Kinder können altersgerecht knifflige Rätsel lösen und den Schwierigkeitsgrad steigern. Sie schlüpfen in die Rolle von Fantasy-Geschöpfen wie Magier oder Elfen. Hier wird Fiktion mit Realität vermischt. Noch bis zum 12. August können die Kinder das Angebot nutzen, bevor es in die Betriebsferien geht. Jeden Tag von 10 bis 19 Uhr (Dienstag geschlossen). Kontakt: Liebigstraße 9, Tel. 089/99 81 80 85.

Statt bei Regen eine Slackline zwischen den Bäumen zu spannen, wäre der Trampolinpark Maxxarena in Kirchheim noch eine gute Ausweichmöglichkeit in diesem nasskalten August. In derselben Gemeinde lässt sich die sportliche Koordination weiter schulen. Und zwar in der High-East-Kletterhalle (Sonnenallee 2, Telefonnummer: 089/92 79 47 96). Auf 2100 Quadratmetern Kletter- und 390 Quadratmetern Boulderfläche (indoor und outdoor) finden die Kletterer – vom Anfänger bis hin zum ambitionierten Sportkletterer – sehr gute Bedingungen: Montag von 10 bis 23 Uhr, Dienstag von 14 bis 23 Uhr, Mittwoch von 14 bis 23 Uhr, Donnerstag 8 bis 23 Uhr sowie Freitag/Samstag/Sonntag von 10 bis 23 Uhr.

Heldenverlies: Kinder haben das Lösungswort auf einer Wandzeichnung entdeckt. © mic

Die Glashalle der Schleißheimer Flugwerft ist natürlich immer eine Alternative zum Regenspaziergang. Denn unter der Kuppel stehen historische Flugzeuge der vergangenen Jahrzehnte, die die Entwicklung imposant abbilden. Auf insgesamt 8000 Quadratmetern Fläche sehen die Besucher 74 ausgestellte Fluggeräte – vom Lilienthalgleiter aus dem 19. Jahrhundert bis zum Hängegleiter Ende des 20. Jahrhunderts. Die Werft an der Effnerstraße 18 (Tel. 089 2179 333) in Oberschleißheim hat erst vor einem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert und ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Und wer sich mehr für die Kultur interessiert, kann ebenfalls in Oberschleißheim das Schloss ansehen, das gar nicht weit entfernt ist von der Außenstelle des Deutschen Museums. Hier werden auch immer wieder Themenführungen angeboten. Die nächste, am Sonntag, 5. August, ist leider schon ausgebucht. Von April bis September ist täglich bis auf Montag von 9 bis 18 Uhr geöffnet (Max-Emanuel-Platz, Tel. 089 3 15 87 20).

Spielstadel im Bergtierpark

Abenteuer und Freizeitspaß bei jedem Wetter erleben die Kinder aus dem Landkreis auch im Indoorspielplatz Jux und Tollerei in Parsdorf am Posthalterring 7 ((Tel.: 089/99 275 89 29). Er ist in den Sommerferien von Mittwoch bis Freitag von 12 bis 19 Uhr geöffnet sowie Samstag/Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Hüpfburgen, Rutschbahnen, ein Fußballplatz, Trampolins und eine Kartbahn lassen keine Wünsche offen. Hier kann man auch gut Kindergeburtstage feiern.

Das Gleiche gilt für den Bergtierpark in Blindham (Gemeinde Aying). Wem es draußen zu nass ist, um ganz nah an die gar nicht so scheuen Rehe heranzutreten und Trampolin zu springen, der hat es drinnen kuschelig und abenteuerlich. Der Spielstadl ist in einen All-Wetter-Indoor-Bereich mit Scheunen-Ambiente umgebaut worden und täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet (0 80 63/20 76 38). Bis September gibt es bei der Anfahrt Wichtiges zu beachten: Die Besucher folgen bitte der Umleitung in Großhelfendorf bis zum Ende der Umleitung in Aschbach, von dort aus ist die Zufahrt nach Blindham frei. Bitte im Navi 83620 Aschbach eingeben.

Bei einer Regenpause kann man sich die Rehe im Bergtierpark Blindham ansehen. © msc

Die meisten Landkreisbewohner kennen die Bavariafilmstadt in Geiselgasteig (Bavariafilmplatz 7), haben es aber länger schon nicht besucht und dürfen daher auf viel Neues gespannt sein. Im Hologate zum Beispiel setzen die Kinder eine VR-Brille auf, schalten den Controller an und gelangen in eine andere Spiele-Realität. Auf die Altersbeschränkungen muss geachtet werden. Im August ist das Gelände für eine Filmtour von 9 bis 18 Uhr geöffnet (089/64 99 20 00). Sie dauert etwa zwei Stunden.

Einen weiteren Indoorspielplatz namens Coco Loco Kinderwelt gibt es im Grünwalder Freizeitpark (Südliche Münchner Straße 35). Er ist grundsätzlich am Donnerstag und Freitag von 14 bis 18.30 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet (bitte nachfragen unter Tel. 089/649 46 50 24).

Auf der Grünwalder Burg kann man nicht nur an Führungen teilnehmen, sondern auch Kindergeburtstage feiern. In jedem Fall ist das ehemalige Jagdschloss der Wittelsbacher in der Zeillerstraße 3 einen Ausflug wert (089/6 41 32 18). Allgemeine Burgführungen können über das Museumspädagogische Zentrum gebucht werden, erreichbar Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr.

