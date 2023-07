Sparkasse reduziert Öffnungszeiten – auch Filialen im Landkreis sind betroffen

Von: Laura May

Onlinedienste sollen die Öffnungszeiten ausgleichen./Symbolbild © Fabian Sommer/dpa

Wegen des allgegenwärtigen Fachkräftemangels reduziert die Sparkasse ihre Öffnungszeiten. Das müssen Sie darüber wissen.

Auch die Kreissparkasse ist vom Fachkräftemangel betroffen und passt nun an einzelnen Standorten ihre Öffnungszeiten an, um die Präsenz überall aufrechtzuerhalten, darüber informiert die Pressestelle der Bank. „Der Fachkräftemangel ist ein ernst zu nehmendes Problem, das wir weiterhin sehr deutlich zu spüren bekommen“, beschreibt Ulrich Sengle, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse, die Situation.

„Nun führt dies leider zu unvermeidlichen Einschränkungen unserer Öffnungszeiten. Einerseits, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer Überlastung zu schützen. Andererseits, um den Service für unsere Kundinnen und Kunden in allen Filialen und Geschäftsstellen überhaupt weiter aufrecht erhalten zu können.“

Diese Filialen im Landkreis München sind betroffen.

Die neuen Öffnungszeiten im Landkreis München betreffen folgende Filialen an folgenden Tagen: Ismaning und Oberschleißheim (Mo. 13.30 bis 16 Uhr, Di./Mi./Fr. 8.45 bis 12.30 Uhr, Do. 13.30 bis 18 Uhr); Unterschleißheim (Mo./Di. 8.45 bis 12.30 Uhr, Do. 13.30 bis 18 Uhr); Kirchheim (Mo. 8.45 bis 12.30 Uhr, Mi. 13.30 bis 16 Uhr) und Unterföhring (Di. 13.30 bis 16 Uhr, Do. 8.45 bis 12.30 Uhr). Beratungstermine sind nach Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Auch online oder telefonisch über 089/23 80 10 gibt es Beratungsangebote.

