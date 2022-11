150 neue Stellen im Landratsamt: SPD akzeptiert das ganz und gar nicht

Von: Charlotte Borst

Teilen

Das Landratsamt München hat bisher 1.461 Stellen. Im nächsten Jahr sollen weitere 149 Stellen dazukommen. © Foto Robert Brouczek

Der Landkreis will beim Personal weiter aufstocken und im nächsten Jahr 149 zusätzliche Stellen schaffen. Die SPD kritisiert diese Stellenmehrung scharf. Seit Jahren stiegen die Personalkosten verglichen mit anderen Landratsämtern „exorbitant“.

Landkreis – Der Landkreis will 2023 zusätzlich 149 Stellen schaffen. Die Beschäftigten im Landratsamt werden besonders im Personalamt, in der Liegenschaftsverwaltung, für EDV und die Unterbringung von Flüchtlingen benötigt. „Inakzeptabel“ nannte die SPD am Montag im Finanzausschuss diese Stellenmehrung. Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) rechnete vor: „150 zusätzliche Stellen, das ist eine Mehrung von zehn Prozent. Wenn wir den Landkreis mit anderen Landkreisen vergleichen, haben wir eine exorbitante Steigerung.“

Dietmar Gruchmann (SPD): In keinem anderem Landratsamt steigen die Personalkosten so stark

In den vergangenen Jahren seien die Personalkosten in keinem anderen der umliegenden Landkreise so stark gestiegen, sagte Gruchmann und warf Landrat Christoph Göbel (CSU) vor: „Wir haben den Eindruck, Sie wollen Ihrer Verwaltung nicht weh tun. Unsere Erwartung ist, dass Sie sich auf den Hosenboden setzen, Ihre Hausaufgaben machen und uns vorlegen, welche Stellen wirklich in den Abteilungen nötig sind.“ Die Stellenschaffung im Landkreis geht aus Sicht der SPD auf Kosten der Kommunen, die den Kreishaushalt mit der Kreisumlage finanzieren. Die Situation in den Rathäusern sei zum Teil schon sehr angespannt, so Gruchmann: „Sie wissen, wie es um die Haushalte in Unterhaching und Neubiberg steht.“

Susanna Tausendfreund (Grüne): Stellenfinanzierung vom Freistaat einfordern

Susanna Tausendfreund (Grüne) appellierte: „Wir kommen nicht weiter, wenn wir hier einen Krieg aufmachen zwischen Kommunen und Landratsamt. Wir dürfen uns nicht aufreiben lassen, weil die staatliche Seite uns für staatliche Aufgaben zu wenig Stellen zur Verfügung stellt, und wir in die Bresche springen müssen.“ Denn 125,65 der zusätzlichen Stellen begründet das Landratsamt konkret mit der Steigerung der Fallzahlen oder Pflichten, die Bund und Land abwälzen. Tausendfreund plädierte ebenso wie Otto Bußjäger (FW) und Jolanta Wrobel (ÖDP) dafür, die Stellenfinanzierung beim Freistaat einzufordern. Göbel sicherte zu, eine gemeinsame Forderung zu unterstützen, auch wenn er schon mehrere Hilferufe verfasst habe, bisher ohne Erfolg.

SPD: Mit dem bisherigen Personal zurechtkommen

Helmut Horst (CSU) nannte die Kritik der SPD am Landrat „stillos“. Ihm widersprach Annette Ganssmüller-Maluche (SPD), vielmehr sollten die Kreisräte ihre Kontrollfunktion stärker wahrnehmen: „Den Personalstand, der schon sehr hoch ist, um weitere 150 Stellen anzuheben, in so einer Krisensituation, das empfinden wir als stillos.“ Wer glaube, dass die Jahre 2024 und 2025 besser würden, könne da mitmachen. Für die SPD warnte sie, dass die Umlagekraft sinken werde, zumal die Corona-Hilfsfonds auslaufen würden. Am 21. November geht die Debatte in die zweite Runde.

