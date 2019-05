SPD-Antrag: MVV-Region soll 365-Euro-Ticket testen

Für 365 Euro im Jahr mit Bus und Bahn fahren, das soll bald schon Realität sein. Zumindest für Schüler. Die SPD-Kreistagsfraktion will nun einen Testlauf in der MVV-Region initiieren.

Landkreis – Die Kreis-SPD will die MVV-Region als Pilotprojekt für das 365-Euro-Ticket positionieren. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte unlängst angekündigt, das preiswerte Jahresticket für Bus und Bahn im Herbst einführen zu wollen. Bei einem Treffen mit Kommunen und kommunalen Spitzenverbänden Ende April stellte er das Ticket zumindest Schülern und Auszubildenden für Herbst, spätestens ab kommendem Jahr, in Aussicht. Für Erwachsene soll es unter Umständen bis 2030 dauern. Was Schüler und Auszubildende betrifft, nimmt die SPD-Kreistagsfraktion den Ministerpräsidenten beim Wort. Fraktionschefin Ingrid Lenz-Aktas und ihre Stellvertreterin, Annette Ganssmüller-Maluche, fordern Landrat Christoph Göbel (CSU) auf, sich mit den übrigen MVV-Landkreisen und der Landeshauptstadt dafür einzusetzen, dass die MVV-Region zum Pilotprojekt für das 365-Euro-Ticket erhoben wird.

Es gelte, den Weg für das Jahresticket schleunigst zu ebnen, sagte Vize-Landrätin Ganssmüller-Maluche im Kreisausschuss. Nach Ansicht der SPD ist die MVV-Region bayernweit das vom Verkehr am ärgsten belastete Gebiet und daher prädestiniert, das Jahresticket anzuschieben und so die Straßen in der Metropolregion zu entlasten: „Wir sind eine junge Region, haben entsprechende Infrastruktur und eine Jugend, die Alternativen zum Autoverkehr sucht“, resümierte Ganssmüller-Maluche. Die SPD sieht allen Grund, der Staatsregierung Druck zu machen. Während Söder sich in öffentlichkeitswirksamen Ankündigungen ergehe, trete der MVV, dem es mit dem 365-Euro-Ticket offenbar zu schnell geht, auf die Bremse. Wie Landrat Göbel mitteilte, hält der Verkehrsverbund eine parallele Einführung des Tickets mit der MVV-Tarifreform für nicht machbar. Die seinerzeit heftig umstrittene Reform startet zum 15. Dezember dieses Jahres.

Derlei Aussagen lässt die SPD nicht gelten. „Der MVV ist unser Dienstleister“, rügte Ganssmüller-Maluche: Die Herrschaften sollten gefälligst abwarten, was der Landkreis wünscht, bevor sie mit ihren Meinungen in die Öffentlichkeit drängten.

Monatelang war um die MVV-Tarifreform gerungen worden. Der Landkreis München zog erst mit, als Söder das 365-Euro-Ticket ins Spiel brachte, die damalige Verkehrsministerin, Ilse Aigner, darüber hinaus Millionen-Investitionen in den Nahverkehr versprach: 35 Millionen Euro zur Finanzierung der Tarifreform; für weitere 15 Millionen sollte der Takt in den S-Bahn-Außenästen verdichtet werden. Zwischenzeitlich aber winkte die für die S-Bahn München zuständige Bahn- Tochter DB Regio ab: Aus logistischen Gründen sei der 20-Minutentakt auf den Außenästen etwa der S3 und der S7 frühestens ab Ende 2020, womöglich erst in den 2030-er Jahren, machbar.

Trotz aller Ankündigungen gibt es für ein 365-Euro-Ticket nach Informationen von Landrat Göbel noch immer kein Gesamtkonzept: „Gesucht wird erst ein Erprobungsraum.“ Als solcher soll sich nach dem Willen der SPD möglichst zügig die MVV-Region als Ganzes bewerben. Der Kreisausschuss steht hinter dem Antrag der Sozialdemokraten.

