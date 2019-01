Beim Aufstieg muss es heller werden

Wie geht es weiter mit dem Stadion der SpVgg Unterhaching. Gemeinde und Club müssen sich einigen.

Unterhaching – Die Rasenheizung im Sportpark Unterhaching läuft, es soll sich keine allzu dicke Schneeschicht bilden. Denn für den 23./24. Januar ist dort ein Testspiel-Doppelpack geplant: Zur Vorbereitung auf die Rückrunde in der 3. Liga misst sich die SpVgg Unterhaching mit den österreichischen Zweitligaklubs FC Juniors OÖ und WSG Wattens. Ob das Winterwetter bei diesen Planungen mitspielt, wird man sehen. Mittel- und langfristig indes spielen ganz andere Pläne eine Rolle: Wie geht es weiter mit dem Unterhachinger Fußballstadion?

Gleich zweimal hat Claus Schromm, der Cheftrainer der SpVgg Unterhaching, unlängst aufhorchen lassen mit Aussagen zum Thema Stadion. Zuerst am Vierten Advent, in der Pressekonferenz nach dem 4:0-Heimsieg gegen den KFC Uerdingen; und jetzt in einem großen Interview im überregionalen Sportteil des Münchner Merkur. Schromms Tenor: „2019 werden die Verhandlungen ums Stadion wichtig. Ich hoffe, die Gemeinde erkennt die Vorleistung des Klubs an und kann sich mit uns einigen.“

Was steckt hinter diesen Andeutungen, wo liegt der Verhandlungsbedarf zwischen der vom Verein in eine Kapitalgesellschaft ausgelagerten Profifußball-Sparte und der Gemeinde? Der Münchner Merkur hat bei beiden Seiten nachgehakt.

Fakt ist: Am 20. Juli 2018 haben, nach monatelangem Ringen, SpVgg-Präsident Manfred Schwabl und Unterhachings Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) einen Vertrag geschlossen (wir berichteten). Darin geregelt ist die Betreiberhaftung für den kompletten Stadion-Innenraum sowie den Trainingsplatz der Fußballprofis. Auf dieser Basis hat die SpVgg im Sommer 2018 einen neuen Hybridrasen verlegen lassen sowie in Eigenregie die Osttribüne saniert, die seitens der Kommune als Sicherheitsrisiko eingestuft und deshalb nicht mehr gepflegt worden war.

„Dieser Vertrag“, erläutert SpVgg-Vizepräsident Peter Wagstyl, „läuft bis zum 30. Juni 2020.“ Nun gehe es „um Planungshoheit“ und „um eine langfristige Gesamtlösung: Was passiert nächstes Jahr ab dem 1. Juli?“

Bis dahin sind die Verantwortlichkeiten klar geregelt: Um Tribünen und Spielstätte kümmert sich die SpVgg, die Gemeinde ums Gebäude mit Kabinentrakt und Geschäftsstelle sowie die darin integrierte Technik; die Gaststätte hat die SpVgg von der Kommune gepachtet.

Sollte der SpVgg Unterhaching sportlich der Aufstieg von der 3. in die 2. Liga gelingen, müssten diverse Auflagen von DFB und DFL erfüllt werden. Neben Kleinigkeiten wie dem Aufmotzen der Medienbereiche und einer Sanierung der Sanitäranlagen nennt Peter Wagstyl die beiden Haupt-Knackpunkte: „Die Flutlichtanlage und die Stadionüberdachung.“ Statt jetzt 800 Lux müsste das Flutlicht in der 2. Bundesliga mit 1200 Lux leuchten. Und gemäß DFL-Vorgabe müssen sämtliche Zuschauerplätze überdacht sein plus die sogenannte Umrundungsbegehung, also die Eingangsbereiche auf den Rückseiten der Tribünen.

„Es ist klar, dass die Gemeinde nicht alles für den Verein liefern kann. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst“, betont Peter Wagstyl. Was man jetzt brauche, sei „eine faire Lösung in rechtlicher und finanzieller Hinsicht, die beide Seiten leben lässt“.

Im Rathaus sieht man das offenbar ähnlich, wie Gemeinde-Sprecher Simon Hötzl bestätigt: „Wir wollen die Verantwortlichkeiten klar regeln und für beide Seiten planbar machen – es geht um eine tragfähige Kostenteilung. Zur Zukunft des Sportparks wird 2019 ein Jahr der Verhandlungen.“ Diese sollen schon im Januar beginnen, mit einer Acht-Augen-Runde: Schwabl und Wagstyl für die SpVgg, Panzer und Hötzl für die Kommune.

Ein kleines Problem sieht Hötzl darin, dass die SpVgg am 13. Dezember 2018 (vereinsintern als „historisches Datum“ gefeiert) die Profiabteilung sowie die Juniorenmannschaften U 19, U 17 und U 16 aus dem Verein in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ausgegliedert hat. Auch wenn Schwabl betont, dass die SpVgg in dieser KGaA das alleinige Sagen habe, verweist Hötzl in Anspielung auf den in Händen eines jordanischen Investors befindlichen TSV 1860 München „als prominentes Beispiel dafür, dass unternehmerische Entscheidungen nicht immer dem Gemeinwohl dienen“.

Fest steht, in der 2. Liga braucht die SpVgg ein modernisiertes Stadion. das sportliche Ziel könnte schon heuer erreicht werden, steht ansonsten für die nächsten Jahre fix auf der Agenda, wie Cheftrainer Schromm beteuert: „Das System 3. Liga ist wirtschaftlich krank – deshalb ist es Pflicht, sich in der 2. Bundesliga zu positionieren.“ Die infrastrukturellen Weichen dafür sollen heuer gestellt werden.