Achtung vor den Elchen im Mühltal

Scherz: Unbekannte tauschen Radverbotsschuld vor Gefälle gegen Warnung aus

Von Andrea Kästle schließen

Wer hätte gedacht, dass im Straßlacher Mühltal Elche spazieren gehen? Das war sogar der Gemeindeverwaltung neu.

Straßlach-Dingharting – Straßlach-Dingharting mag vielleicht so dünn besiedelt sein wie Schweden. Aber sonst verbindet die kleine Gemeinde am Ende des Landkreises mit der Heimat von Pippi Langstrumpf und Karlsson vom Dach eigentlich eher wenig. Vor allem sind die Kommune im Voralpenland und das Königreich an Nord- und Ostsee Luftlinie 800 Kilometer voneinander entfernt.

Und trotzdem haben nun Mitarbeiter der Verwaltung in Straßlach ein Straßenschild entdeckt, das es sonst in der Form nur in Schweden gibt.

Zuvor stand ein Verbotsschild zum Fahrradfahren an der Stelle

Das rot umrandete Verkehrszeichen warnt vor Elchen, die möglicherweise die Straße überqueren könnten. Wo es zur Überraschung auch der Bauhof-Angestellten stand? Am Mühltalberg, über den in der Gemeinde bekanntlich viel gestritten wird, weil die Radler trotz 18-prozentigen Gefälles dort nicht gern absteigen von ihrem Vehikel – und es deshalb schon zu bösen Unfällen kam.

Gemeinde nimmt es mit Humor

Die Verwaltungs-Mitarbeiter nahmen den Scherz, den sich da wohl jemand erlaubt hat, mit Humor. Auch die Tatsache, dass dafür das Schild, das hinweist darauf, dass am Berg Radeln verboten ist, abmontiert wurde, haben sie „mit einem Schmunzeln“ zur Kenntnis genommen, berichtet dieser Tage Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei). Er teilt weiter mit: „Zu einem Elchtest kam es Gott sei Dank nicht am Mühltalberg, obwohl die Straße kurvig ist.“ Auch Elche seien an der Stelle noch nicht gesichtet worden.

Trotzdem, klar, wurde die Polizei eingeschaltet, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Das Radlverbot hier abzumontieren, ist nicht ganz ungefährlich, der Berg hat es in sich. Inzwischen ist das ehemals hier vorhandene Schild wieder aufgestellt worden.