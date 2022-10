Solarenergie: Zwei Varianten der Besteuerung

Steuern auf eigenen Solarstrom? Oberbayer verärgert – „Vergrault Betreiber“

Von: Laura May

Das Haus produziert 40 Prozent mehr Strom als die Bewohner verbrauchen: „Die Wertabgabe auf Eigenverbrauch ist schon ein Ärgernis“, findet Oliver Seth. © ICB

Warum muss selbst erzeugter Solarstrom eigentlich versteuert werden? Diese Frage stellen sich viele Merkur-Leser - und haben sich an die Redaktion gewandt.

Landkreis – Apfelkuchen aus Früchten im eigenen Garten, ein kühles Glas Wasser aus dem eigenen Brunnen – es gibt Dinge, die sind steuerfrei. Dazu gehört aber nicht immer der selbst erzeugte Solarstrom.

Abgaben auf privat genutzte Sonnenenergie hängen zum einen davon ab, ob eine Gewinnerzielungsabsicht besteht, also eine Ertragssteuer anfällt. Andererseits müssen PV-Anlagenbesitzer Umsatzsteuer bezahlen. „Da gibt es zwei Wege, für die man sich steuerlich entscheiden kann“, sagt Anna Neumeier, Photovoltaik-Expertin der Energieagentur Ebersberg-München. Je nach Modell müssen PV-Anlagen Besitzer entweder auf die installierte Technik oder den erzeugten Strom Steuern zahlen.

Wie man keine Steuern auf den eigenen Solarstrom zahlt - Expertin klärt auf

Die Frage: Ist das gerecht und fördert Erneuerbare Energien? „Das ist schon eine einigermaßen gute Regelung“, findet Josef Kastenmüller aus Sauerlach. Er selbst hat die Kleinunternehmerregelung gewählt und zahlt deshalb keine Steuern auf seinen Strom.

Auch Manfred Grohotolski aus Pullach hat sich für den Kleinunternehmer-Weg entschieden. Ihm ist es vor allem wichtig, dass er energetisch nicht von den Energieriesen abhängig ist. „Ich habe keine Lust, einen Cent an die Konzerne zu zahlen“, sagt der Solaranlagen-Besitzer. Seiner Meinung nach sollten Personen, die für den Eigenbedarf Solarstrom produzieren, steuerlich komplett entlastet werden. „Man könnte doch sagen: Wer die PV-Anlage nur für sich selbst benutzt, muss keine Steuern zahlen.“

„Warmwasser-Aufbereitung kostet mich keinen Cent“: Manfred Grohotolski, 76, vor seinem Haus in Pullach. © Robert Brouczek

Solarenergie: Steuerberater kann im Einzelfall helfen

Ob es sich im Einzelfall mehr lohnt, die Vorkosten der Anlage erstattet zu bekommen oder steuerfreien Solarstrom zu beziehen, hängt immer vom Einzelfall ab. „Ich habe dafür einen Steuerberater“, erklärt etwa Wolfgang Pauer, auch bekannt als Solarrebell von Hohenbrunn. Er hat sich in Absprache mit seinem Berater dafür entschieden, nicht als Kleinunternehmer besteuert zu werden.

Er hat die Regelbesteuerung gewählt. Das lohne sich für ihn, weil er viel mehr Strom ins Netz einspeist, als er selbst verbraucht. Und auf Strom, der nicht selbst verbraucht wird, fallen ohnehin Steuern an. Für Pauer ist die Solarbesteuerung „ganz einfache Rechnerei“. Alles was er vom Staat bekomme, müsse er ohnehin in Form von Steuern wieder zurückzahlen, bezahlte Steuern könnten hingegen im Lohnsteuerausgleich wieder beglichen werden.

Solarenergie: Energetisch autarkes Haus

Gerade für Neulinge in Sachen Solarenergie ist es allerdings alles andere als einfach, sich in die Steuermodelle einzudenken und sich dann für das richtige Modell zu entscheiden. Oliver Seth aus Straßlach-Dingharting hat sich bei seiner Anlage auch für die Regelbesteuerung entschieden. Die Vorsteuer auf seine Anlage bekam er also zurück und zahlt jetzt Steuern auf seinen Strom. Sein Haus funktioniert energetisch autark, Energiethemen interessieren ihn schon seit seiner Jugend.

Er zahle generell gerne Steuern an den Staat, aber: „Die Wertabgabe auf Eigenverbrauch ist schon ein Ärgernis.“ Diese Art an Steuern sei ineffizient und fördere nicht, dass noch mehr Menschen eigene Solaranlagen bauen. „Das rechnet sich für den Staat nicht – aber es vergrault Solaranlagenbetreiber“, sagt Seth.

Steuern und PV-Anlagen: Regeln vereinfacht

Das Problem sei nicht, dass Steuern auf Solarenergie ungerecht seien, sondern dass nur wenige sie richtige verstehen. „Es ist total kompliziert – aber deshalb hat die Bundesregierung die Regeln jetzt auch schon etwas vereinfacht.“ Einkünfte aus Solaranlagen bis 30 kWp sollen künftig nicht mehr einkommens- und gewerbesteuerlich geltend gemacht werden müssen.

Variante 1: Kleinunternehmer-Regelung Bei der Kleinunternehmer-Regelung werden die privaten Haushalte als kleine Unternehmen eingestuft. Für Bau und Installation der Anlage muss in dem Modell ganz normal Mehrwertsteuer gezahlt werden, dafür ist in Folge der selbst genutzte Strom für den Eigenbedarf steuerfrei. „Der Betreiber einer Photovoltaikanlage kann als sog. Kleinunternehmer behandelt werden, wenn die Umsätze im Gründungsjahr nicht mehr als 22.000 € betragen und im Folgejahr 50.000 voraussichtlich nicht übersteigen werden. Auf die Umsätze wird dann keine Umsatzsteuer erhoben“, heißt es vom Bayerischen Landesamt für Steuern, Paragraf 19, Umsatzsteuergesetz. Ab 1. Januar 2023 soll ein neues Gesetz in Kraft treten, das für die Lieferung, die Einfuhr und den innergemeinschaftlichen Erwerb sowie für die Installation einer Photovoltaikanlage – einschließlich eines Stromspeichers – einen Umsatzsteuersatz von 0 Prozent vorsieht. Variante 2: Regelbesteuerung Anlagenbetreiber können darauf verzichten, als Kleinunternehmer eingestuft zu werden und sich anstatt dessen regulär besteuern lassen. Das hat den Vorteil, dass die vom Verkäufer der Anlage in Rechnung gestellte Umsatzsteuer, sowie Steuerbeträge, die für den laufenden Unterhalt der Anlage anfallen, vom Finanzamt als Vorsteuer erstattet werden. Dafür wird der Anlagenbetreiber, wenn er sich für die Regelbesteuerung entscheidet, steuerlich wie jeder andere Unternehmer behandelt und muss 19 Prozent Mehrwertsteuer auf den produzierten Strom zahlen.

Welche Steuern in welcher Höhe für private Solaranlagen und deren Strom entrichtet werden müssen, hängt von verschiedenen Entscheidungen ab und bewegt sich zwischen zwei steuerrechtlichen Komplexen: dem Umsatzsteuerrecht und dem Ertragssteuerrecht. Welchen umsatzsteuerrechtlichen Regeln Ihre selbst genutzte PV-Anlage unterliegt, können Sie selbst entscheiden:



Solarenergie: Zwei Varianten der Besteuerung

Welche Option sinnvoll ist, muss im Einzelfall geprüft werden. Die Energieagentur Ebersberg München bietet allerdings keine Steuerberatung an. Interessierte sollen sich an das Finanzamt oder ihre Steuerberater wenden. Es ist auch möglich, die ersten fünf Jahre mit der Regelbesteuerung die Vorsteuer auf die Anlage erstattet zu bekommen und anschließend in die Kleinunternehmerregelung zu wechseln. Die Energieagentur bietet eine Basisberatung zu dem Thema an, die kostenlos auf der Website zur Verfügung steht.

Er selbst hat die Kleinunternehmerregelung gewählt und zahlt deshalb keine Steuern auf seinen Strom. © laura may

