Maßvolle Ortsentwicklung in Straßlach-Dingharting: Bauträger beißen auf Granit

Von: Marc Schreib

Das ohnehin grüne Straßlach ist im Jahr 2021 noch grüner geworden, der Weiher wurde aufs Schönste saniert. © Andrea Kästle

Das Wachstum in der Gemeinde Straßlach-Dingharting ist überschaubar. Von Bauträgern hat sich die Gemeinde bislang nicht einwickeln lassen.

Straßlach-Dingharting – In Straßlach-Dingharting findet die Bürgerversammlung normalerweise im Advent statt. Jetzt ging erstmals eine Bürgerversammlung im Frühjahr über die Bühne – und Interessierte konnten das Ganze auch auf Youtube verfolgen. Dabei war die Traditionsveranstaltung erst einmal die nachgeholte Bürgerversammlung 2021, die letzten Winter wegen Corona ausfallen hatte müssen. Etwas über 20 Besucher hatten sich im Bürgerhaus eingefunden, weitere 30 verfolgten Vortrag und Diskussion, die sich in engen Grenzen hielt, vor dem Bildschirm zuhause. Anträge wurden keine gestellt, ein Besucher monierte den Verkehrslärm, den die Durchgangsstraße verursacht. Damit wird sich die Gemeinde in den nächsten Jahren aber ohnehin beschäftigen.

Wachstum bei unter einem Prozent

Allen überregionalen Krisen zum Trotz konnte Rathauschef Hans Sienerth (parteifrei) an dem Abend eine Gemeinde präsentieren, die absolut mit sich im Reinen ist. München mag implodieren, das kleine Straßlach-Dingharting am Ende des Landkreises hat sich noch nie einwickeln lassen von Bauträgern. Das gemeinde-interne Wachstum liegt bei weniger als einem Prozent, und wenn wo gebaut wird, dann schaut die Kommune auch drauf, dass ausreichend Einheimische zum Zug kommen. Entsprechend halten sich auch Probleme vor Ort in engen Grenzen.

„In den wichtigsten Arbeitsfeldern ist es im Gemeinderat meist möglich, einen breiten Konsens herzustellen“, bedankte sich Sienerth auch bei den Gremiumsmitgliedern. Einstimmige Beschlüsse seien keine Seltenheit.

Flüchtlinge aufgenommen

Auch Straßlach-Dingharting hat freilich, berichtete der Rathauschef, in den letzten Tagen und Wochen Geflüchtete aus den Kriegsgebieten aufgenommen. 21 Ukrainer sind in Privatunterkünften untergekommen. Gleichzeitig ist die kleine Gemeinde im Jahr 2021 noch kleiner geworden – im Dezember lebten elf Menschen weniger in Straßlach-Dingharting als dort noch im Januar gemeldet gewesen waren.

Ausstellungen und Filme im Geschwister-Scholl-Forum

Größtes gesellschaftliches Ereignis vor der Haustür war im vergangenen Jahr die Einweihung des Geschwister-Scholl-Forums, in dem Straßlach-Dingharting künftig Vorträge, Theater, Diskussionen, Filmabende veranstalten will. Eine erste Ausstellung über die mutigen Namensgeber des Forums („Gesichter einer Freundschaft“) hat schon stattgefunden, vor kurzem wurde die optische Ausgestaltung des Forums im Gemeinderat beschlossen.

Neues Feldkreuz am Friedhof eingeweiht

Weitere besondere Vorkommnisse, auf die Sienerth einging: Auf der Ludwigshöhe rief die Gemeinde zusammen mit den Landwirten die Ausflügler dazu auf, besser aufzupassen auf die Natur. Beim Friedhof wurde ein neues Feldkreuz eingeweiht, das Ehrenbürger Anton Roiderer gestiftet hatte. Die Malerarbeiten in und an der St.-Anna-Kapelle in Kleindingharting sind abgeschlossen.

Größtes Vorhaben der Gemeinde in naher Zukunft: 60 bis 80 Wohnungen für alte Leute, außerdem auch Wohnungen für Personal der Gemeinde, zu errichten. Zusammen mit einem Investor. Eine Tagespflege soll in dem Gebäude auch Platz finden, eine Senioren-WG ist wenigstens angedacht. „Baubeginn“, so Sienerth, „könnte Ende 2023 sein, die Fertigstellung dann zwei Jahre später“.

100 Bürger laborieren am Corona-Virus

Seit Beginn der Pandemie haben sich 900 Straßlacher und Großdinghartinger mit Covid 19 infiziert, derzeit seien mehr als 100 Bürger erkrankt. Schulen und Kinderbetreuungs-Einrichtungen wurden mit Luftfilter-Reinigern und CO2-Sensoren ausgestattet, Kosten dafür: rund 85 000 Euro.

Derweil wird auch in Straßlach-Dingharting gebaut, in Großdingharting haben Einheimische Baugrund günstiger bekommen, in Straßlach wurde auch 2021 im Gewerbegebiet Oberfeld-West nachverdichtet. Das Ärztehaus dort ist schon in Betrieb, ein Business-Center im Bau. Richtfest für die Kindergartenerweiterung in Straßlach war jetzt eben.

Ansonsten? Sind Autofahrer, die zu schnell fahren, auch in der Idylle ein Problem, im Jahr 2021 wurden über 1300 Pkw-Besitzer geblitzt, 2020 waren es nur 300 gewesen. In dem Punkt geht es Straßlach-Dingharting auch nicht anders als dem Rest der Welt.