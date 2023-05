Frühstück auf dem Bauernhof: Hier weiß man noch, woher Fleisch und Käse kommen

Von: Andrea Kästle

Gastgeber und Gäste: Vincent Hendriock und Andrea Killer (stehend), Klaus und Valerie Hendriock, rechts Katharina und Doris Strobl aus Großdingharting. © Andrea Kästle

Beim „Frühstück auf dem Bauernhof“ bei Valerie und Klaus Hendriock in Beigarten konnten sich die zahlreichen Besucher nicht nur Selbstgemachtes schmecken lassen, sondern erfuhren auch viel über die Herausforderungen der Landwirtschaft in der heutigen Zeit.

Beigarten – Gut Ingold in Beigarten ist eine einzige Idylle. Man blickt von dem Hof rüber ins Isartal, das gelb gestrichene alte Anwesen umgibt auf drei Seiten einen gepflasterten Hof. Genau hier, in diesem schönen Ambiente, konnte man sich am Sonntag schon in aller Früh bewirten lassen. Konnte die Füße unter den Gartentischen ausstrecken, sich Brezen, Semmeln, Croissants auftragen lassen, die dick mit Käse belegen, mit selbstgemachter Marmelade bestreichen, dazu ein Ei köpfen. In ganz Bayern war wieder „Frühstück auf dem Bauernhof“ angesagt, eine Initiative des Bauernverbandes. Im Landkreis machten im Süden Valerie und Klaus Hendriock zum zweiten Mal mit – und konnten sich über mangelnde Nachfrage nicht beklagen. Rund 50 Frühstückswillige hatten sich bei ihnen angemeldet.

Bürokratischer Aufwand wird immer größer

Auch Kreisbäuerin Sonja Dirl aus Aschheim hatte vorbeigeschaut und mitgegessen, viele Familien waren unter den Gästen. Aus Dingharting waren Doris und Katharina Strobl vorbeigekommen, Mutter und Tochter, die bis vor 20 Jahren auch noch Tiere daheim im Stall stehen hatten. Ihr Vater, erzählte Katharina, habe die Milchwirtschaft wenigstens noch im Nebenerwerb betrieben, auch Schafe habe er gehabt, nach seinem Tod gaben sie aber auf. Sie hätten, meinte sie, viel modernisieren müssen, „wir hätten investieren müssen für nichts“. Der bürokratische Aufwand werde auch immer größer. Immerhin, sieben Merino- und Bergschafe sind geblieben, „das ist aber ein reines Hobby“. Und: Die Hühner und den Wald haben sie auch behalten.

Landwirte stellen Betrieb um

Auch Klaus und Valerie Hendriock leben schon lang nicht mehr vom Milchvieh - wie das bei ihren Eltern, meinte Valerie Hendriock, die hier groß geworden ist, noch der Fall gewesen ist. Sie und ihr Mann stellten irgendwann den Betrieb um, sie produzieren nur noch Fleisch und setzen auf Mutterkuhhaltung. Mit 50 Kühen plus der Nachzucht kommen sie ganz gut über die Runden, außerdem haben auch sie Hühner und Wachteln.

Das Fleisch verkaufen sie im eigenen Hofladen, der erst vor zwei Jahren umgezogen ist in einen anderen Gebäudetrakt. Dort gibt es auch hausgemachte Marmelade zu kaufen, außerdem Käse, weiteres Fleisch, Fruchtsäfte, die Kunden kommen bis aus München hier raus. Ohnehin würde ihr Gut viel besucht, er sei „Erlebnisbauernhof“ und beliebt bei Schulklassen und Kindergärten.