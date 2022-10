Bessere Busanbindung für Straßlach

Von: Andrea Kästle

Ein Regionalbus auf der Fahrt durch den Landkreis. © MVV

Für die Straßlacher soll sich das öffentliche Verkehrsnetz schon bald deutlich verbessern.

Straßlach - Die kleine Gemeinde Straßlach-Dingharting ist gesegnet mit ihrer Idylle. Einziges Problem: Sie ist recht abgelegen am Ende des Landkreises und schlecht angebunden an den öffentlichen Nahverkehr. Genau das soll sich jetzt ändern, wie Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei) im Gemeinderat erklärte.

Seit kurzem gibt es Express-Busse, und jetzt soll auch Straßlach direkt und ohne Umweg über Grünwald an Oberhaching angebunden werden – wohin künftig ja auch die Straßlach-Dinghartinger Kinder in die weiterführenden Schulen gehen werden.

Neue Linie als Ruftaxi

Ab 2024 soll eine neue Linie, konzipiert als Ruftaxi, buchbar über eine App, in Betrieb gehen, „hoffen wir, dass sich der Landkreis das Pilotprojekt auch wirklich leisten kann“, meinte Sienerth zu seinen Gemeinderäten. Auch der 271er Bus, der die Gemeinde mit der S-Bahn in Höllriegelskreuth verbindet, soll demnächst in engerem Takt fahren, nämlich alle 20 bis 40 Minuten, außerdem am Wochenende bis 23 Uhr. „Da sind einige Angebote dabei, die man dann nur noch nutzen muss“, meinte der Rathauschef.

Gleichzeitig hat Straßlach-Dingharting eine größer angelegte Umfrage bei seinen Bürgern gemacht über deren Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Herauskam, dass 55 von 323 Befragten täglich das Auto aus der Garage holen, 75 fahren dreimal in der Woche zum Einkaufen, 77 müssen einmal in der Woche zum Arzt oder in die Apotheke.