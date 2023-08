Blaualgen im Deininger Weiher: Landratsamt spricht Badeverbot aus - Auch Hunde gefährdet

Von: Marc Schreib

Teilen

Der Deininger Weiher. (Archivbild) © Astrid Schmidhuber

Im Deininger Weiher haben sich möglicherweise Blaualgen gebildet. Davon bekommt man Hautreizungen. Auch Atemwegs- und Magendarmerkrankungen können die Folge sein.

Aufgrund des Verdachts auf Blaualgen hat das Landratsamt München ein vorübergehendes Badeverbot am Deininger Weiher erlassen. Es gibt deutliche Hinweise auf eine Massenvermehrung von Cyanobakterien, auch als Blaualgen bekannt. Hohe Temperaturen, intensive Sonneneinstrahlung und Nährstoffeinträge begünstigen die Vermehrung dieser Bakterien und die Entwicklung einer sogenannten Algenblüte. Um die Gesundheit der Badegäste zu schützen, wurde ein Badeverbot erlassen.

Hunde nicht aus Weiher trinken lassen

Die Blaualgen bilden stark wirksame Giftstoffe, sogenannte Cyanotoxine. Kommen Badende mit diesen Giftstoffen in Kontakt, sind Hautreizungen. Atemwegs- und Magen-Darmerkrankungen möglich. Auch für Hunde sind diese Gifte gesundheitsschädlich. Hundebesitzer sollten ihre Tiere auf keinen Fall aus dem Weiher trinken und auch nicht darin baden lassen. Um sicherzustellen, dass potenzielle Badegäste die Information über das Badeverbot erreicht, wurden am Deininger Weiher durch die Gemeinde Straßlach-Dingharting Schilder angebracht. Das Gesundheitsamt bittet, sich an das Verbot zu halten. Es arbeitet eng mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zusammen.