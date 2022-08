„Und plötzlich stand Angela Merkel vor der Tür“: Hüttenwirte erzählen ihre persönlichen Geschichten

Straßlacher gibt Buch heraus

Von Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Straßlacher Daniel Aschoff hat 15 Hüttenwirte über ihr ungewöhnliches Leben interviewt und ein Buch daraus gemacht.

Straßlach – Sie sind alles in einem: Apotheker, Koch, Servicekraft, Seelsorger, Organisatoren, Problemlöser und Techniker – die Hüttenwirte, die hoch oben in den Bergen ihre Gäste willkommen heißen. Journalist Daniel Aschoff aus Straßlach hat für sein Interview-Buch „Wir Wirte vom Berg“ 15 dieser ungewöhnlichen Menschen nach ihrem Leben auf dem Berg befragt.

Leben und Arbeit der Wirte interessieren ihn

„Ich wollte schlichtweg wissen, wie man so eine Hütte über den ganzen Sommer managt, welche Geschichten man dabei erlebt und wie gefährlich das sein kann“, erklärt Aschoff. Privat wandert er zwar auch gerne, aber „nicht im Hochgebirge“. Dennoch interessieren ihn das Leben und die Arbeit der Hüttenwirte schon immer. Der Straßlacher begann, sich Anfang des Jahres – „als man aufgrund des Lockdowns wenig andere Dinge tun konnte“ – Gedanken über das Konzept zu machen. „Dann habe ich Adressen herausgesucht und mir Fragen überlegt.“ Die erste Kontaktaufnahme erfolgte meist per Mail. „Die Hauptarbeit war es für mich, die Wirte von dem Buchprojekt zu überzeugen und ihre Antworten zu redigieren.“ Daher sieht sich Aschoff eher als Herausgeber denn als Buchautor.

+ „Wir Wirte vom Berg - Ein Buch über Gastfreundschaft und Hüttenliebe in großer Höhe“, © privat

Ein Leben, das nicht planbar ist

Wie sich herausstellt, haben alle Protagonisten eines gemeinsam: Ihr Leben auf dem Berg beginnt etwa um fünf Uhr früh, endet gegen Mitternacht und ist alles andere als planbar. Mal bleibt das Wasser aus, der Blitz schlägt ein und, wie Patrick Zangerl, Wirt der Muttekopfhütte (Imst/Tirol) beschreibt: „Kühlschränke treten am liebsten am Samstag bei strahlendem Sonnenschein in ihren Ruhestand.“ Irgendwann kamen den Meisten Zweifel, ob das wirklich genau das Leben ist, was sie sich wünschen. Einige waren nahe daran, alles hinzuschmeißen. „Es gibt“, so formuliert es Caro Freisleben (Heinrich-Schwaiger-Haus), „1000 Gründe zu gehen und doch wieder 1001 Gründe, zu bleiben.“ So betonen alle, wie viele schöne Erinnerungen und Momente sie in der Natur erleben durften, schwärmen von bestimmten Gästen und Hüttenabenden, die sie gemeinsam mit den Besuchern erlebt haben. Reinhold Hofmann (St. Pöltener Hütte) spricht sogar von „Hüttenfamilie“.

Plötzlich steht Angela Merkel vor der Tür

Apropos Gäste: Man weiß vorher nie, wer einkehrt. So stand bei Karin Thöni Heinisch (Oberetteshütte in den Ötztaler Alpen) plötzlich Angela Merkel zusammen mit einem Tross an Personenschützern vor der Türe, ebenso weilte der damalige Außenminister Frank Walter Steinmeier ein paar Tage bei der Wirtin. „Alle Hüttenwirte zelebrieren die Gastfreundschaft mit großem persönlichem Einsatz“, sagt Aschoff, „Vielleicht sollten wir alle daran denken, wenn wir demnächst bei den Wirten vom Berg einkehren – und nicht sofort nach W-Lan, veganer Nachspeise und eisgekühlter Cola Light verlangen.“

Das Buch

„Wir Wirte vom Berg - Ein Buch über Gastfreundschaft und Hüttenliebe in großer Höhe“, Herausgeber Daniel Aschoff, ISBN-13: 979-8842957286, ist für 9,99 Euro erhältlich.