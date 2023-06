Tödlicher Unfall in beliebtem Badesee: Für Mann kommt jede Rettung zu spät

Von: Florian Prommer

Teilen

Eine Person kam bei dem Badeunfall am Deininger Weiher ums Leben. © Thomas Gaulke

Bei einem Badeunfall ist eine Mann am Deininger Weiher im Landkreis München gestorben. Alle Rettungsversuche blieben erfolglos.

Straßlach - Tragischer Badeunfall am Deininger Weiher: In dem beliebten Badesee im Landkreis München ist am Montagnachmittag ein Schwimmer gestorben. Das bestätigt das Polizeipräsidium München auf Anfrage. Über die genauen Hintergründe des Badeunfalls und die Identität des Toten ist noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt.

Weitere Informationen folgen.

LK-München-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis. Melden Sie sich hier an.