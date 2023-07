Burschenverein Dingharting feiert 125 Jahre Zusammenhalt

Von: Andrea Kästle

Der Burschenverein Dingharting verbindet schon immer soziale Klassen: Gruppenbild, aufgenommen 1919 in Holzhausen. © Repro: Hack

Beim Burschenverein Dingharting werden soziale Grenzen überwunden. Knechte und Hoferben verweilten hier schon vor über 100 Jahren gemeinsam.

Straßlach-Dingharting – Ihren 100. und auch den 110. haben sie groß gefeiert, die Dinghartinger Burschen. Jetzt werden sie 125 Jahre alt – und haben beschlossen, in leicht abgespeckter Version aufs Jubiläum anzustoßen. Was heißt: Es wird „nur“ drei Tage gefeiert, ab diesem Freitag, 21. Juli – und zwar so, dass wirklich die ganze Gemeinde mitfeiern kann. Mit Kaffeenachmittag, Party-Abenden, Familienprogramm.

Man braucht sich mit den Verantwortlichen, mit Sebastian Praller, dem ersten Vorsitzenden, und seinem Schriftführer Darius Schneidt nicht lang zu unterhalten, um das Gefühl zu bekommen, dass im Verein alles zum Besten steht. Wenn man mal absieht davon, dass freilich auch die Dinghartinger Burschen nicht gefeit sind vor einem Phänomen, das Burschenvereinen naturgemäß zu schaffen macht: dass nämlich die Mitglieder heiraten – und dann halt keine Mitglieder mehr sind.

Rund 30 Ledige machen im Moment den Verein aus, vor ein paar Jahren waren es doppelt so viele. Aber: „Eine Handvoll 15-Jährige hat schon Interesse angemeldet“, sagt Praller und lächelt einen freundlich an. Mit 16 dürfen die Interessenten dann Mitglieder werden. Und teilhaben an den durchaus mannigfaltigen Vereinsaktivitäten.

125 Jahre Burschenverein Dingharting: Liebe gegen die Vereinsmitgliedschaft

Freilich, solche Phasen, in denen sich irgendwie alle gleichzeitig zu verlieben scheinen und aus der Verliebtheit dann auch Konsequenzen ziehen – sie kamen auch in der Vereinsgeschichte immer wieder vor. Lustiger Satz aus der Chronik, in dem Fall die 50er Jahre betreffend: „Der Verein wurde von einer Heiratswelle erfasst.“

Weil ja in den letzten 25 Jahren zwei Jubiläen anstanden und auch jeweils groß, also fünf Tage, gefeiert worden sind, haben die Burschen die eigene Geschichte längst recherchiert und in einer Festschrift veröffentlicht. Der kann man entnehmen, dass der erste Vorstand im Verein, 1898 aus der Taufe gehoben, Lorenz Faßl war. Zwei Mark kostete damals die Mitgliedschaft im Jahr, dafür durfte man im Pulk mit den anderen ausrücken zu Bällen in Oberbiberg, Deining und Endlhausen. Die Beteiligten kamen „aus allen sozialen Schichten“, Knechte wie Hoferben waren dabei.

125 Jahre Burschenverein Dingharting: Fahnenstolz

Nach dem Ersten Weltkrieg fand 1920 eine vorsichtige Neugründung statt, als Dingharting einen neuen Maibaum brauchte. Zwei Jahre später bekamen die wiedervereinigten Burschen unter Josef Spindler ihre Fahne, „der ganze Stolz“, darauf zu sehen: das Emblem des Vereins, zwei „zum Gruß sich fassende Hände im Kranz aus Eichenlaub“. Geweiht wurde die Fahne bei einem Fest beim „Killer“, der längst nicht mehr Gastwirtschaft ist.

Burschenvorstand Sebastian Praller (l.) und Schriftführer Darius Schneidt. © Andrea Kästle

125 Jahre Burschenverein Dingharting: Nazis verbieten katholischen Ableger

Man weiß, dass es nicht munter weiter ging, in der aufkommenden NS-Zeit spalteten sich die Burschen auf, unter Pfarrer Kohlauf wurde ein katholischer Ableger der Burschen gegründet – für all die, die weniger begeistert waren von den Nazis. 1935 hievten beide Burschenvereine zusammen den Maibaum in die Senkrechte, auch bei Kirchenfesten waren sie beide vertreten, 1936 wurde der katholische Verein allerdings schon verboten. 1945 versteckte Spindler die kostbare Fahne vorsichtshalber vor den Amerikanern.

Die erste Maibaumaufstellung nach dem Krieg stand 1946 im Kalender, drei Jahre später erfolgte die offizielle Wiedergründung, mit 38 Burschen, die teils aber schon verheiratet waren. Ging damals nicht anders. Es folgte die schon erwähnte erste „Heiratswelle“ in den 50ern, die die gewohnten Aktivitäten unterspülte, dasselbe wiederholte sich zehn Jahre später. Ab 1976 beschloss man, auch Gleichaltrige aus Ebertshausen und Holzhausen aufzunehmen, seither sind die Dinghartinger Burschen für drei Maibäume zuständig: „Wir stellen also“, lächelt Sebastian Praller, „fast jedes Jahr einen auf“.

125 Jahre Burschenverein Dingharting: So soll es weitergehen

Einmal haben sie sich ihren Maibaum stehlen lassen, einmal rissen sich die Altkirchner den Holzhauser Baum „unrechtmäßig“ unter den Nagel, er konnte zurückgeklaut werden. Immer wieder starben Mitglieder, was jeweils, weil sie ja so jung sind, hochtragisch war. Und 2005 brillierten die Dinghartinger Burschen beim Fußball-Gauditurnier im Rahmen eines Weinfestes in Grünwald.

Sie seien, sagt Sebastian Praller, gut durch Corona gekommen, auch wenn traditionelle Einnahmequellen wie Sonnwend und der Christkindlmarkt während der Pandemie versiegten. Die Burschen ließen sich einfach etwas einfallen - und verkauften immer wieder mal auf der Ludwigshöhe, wo am Sonntag reger Radl-Ausflugsverkehr herrscht, Wasser, Kaffee, Kuchen. Vor der Feuerwehr boten sie zusätzlich Steckerlfisch’ an zum Mitnehmen, „das führen wir jetzt fort, jedenfalls ein-, zweimal im Jahr“. Und die Dinghartinger dürften einer der sehr wenigen Vereine gewesen sein, der mitten in der Pandemie, 2021, trotz allem einen Maibaum in den Himmel wachsen ließ. „Wir hatten ein gutes Hygienekonzept.“

