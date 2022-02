Straßlach-Dingharting segnet mit knapp zehn Millionen Euro einen Rekordhaushalt ab

Von: Andrea Kästle

Die alte Schule von Großdingharting, längst als Kindergarten genutzt. Der wird seit Jahren saniert, heuer ist die letzte Maßnahme fällig – für die noch einmal 350 000 Euro bereitgestellt wurden. © Andrea Kästle

In Rekordzeit hat die Gemeinde Straßlach-Dingharting einen Rekord-Haushalt abgesegnet.

Straßlach-Dingharting – Zehn Minuten brauchte Kämmerer Franz Kurz, um das Zahlenpapier, das ein Gesamtvolumen von 9,7 Millionen Euro vorsieht, zu erläutern, zwölf Minuten dauerte die dazu geführte und damit quasi kaum vorhandene Diskussion.

Zufriedenheit sprach aus dem, was Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei) zu den geplanten Einnahmen und Ausgaben 2022 sagte, vor allem die Entwicklung der Gewerbesteuer lässt ihn selbstbewusst auf die Gemeinde schauen. 2008, bei seinem Amtsantritt, habe die Gemeinde von den ortsansässigen Unternehmen 700 000 Euro in die Kassen gespült bekommen, inzwischen sei dieser Posten auf 2,4 Millionen Euro angewachsen.

Oberfeld-West füllt sich

Klar, auch Straßlach hat inzwischen, das lässt sich wohl kaum vermeiden, ein Gewerbegebiet ausgewiesen. Oberfeld West heißt das Areal am südlichen Ortsende, in dem auch im letzten Jahr weiter gebaut worden ist. Ein „Aparthotel“ für Handwerker, das Medicenter Süd haben schon aufgemacht, Fliesenhandel, Fitnessstudio und Pizzeria sind ebenfalls wenigstens dabei, einzuziehen, für ein modernes Bürogebäude mit Lounge-Inseln und Barfußpfad zur Steigerung des Workflows, wie man so sagt, wurde der Grundstein gelegt.

Vom Erfolg der kleinen Gemeinde will freilich auch der Landkreis ein Stück abhaben, und wenn Straßlach-Dingharting so viel Geld aus der lokalen Wirtschaft abschöpft wie noch nie, dann ist auch die Kreisumlage in bislang nicht gekannte Höhen gestiegen. Heuer beträgt sie 3,6 Millionen Euro, das ist eine Million Euro mehr als im letzten Jahr. „Wir mussten in die Vollen gehen, um den Haushalt auszugleichen“, sagte Franz Kurz nach der Sitzung, weshalb man bei der Schätzung für die einzunehmende Gewerbesteuer nicht ganz so vorsichtig gewesen ist wie in den Vorjahren. Von 2,4 Millionen geht der Kämmerer aus, dass sie heuer hereinkommen werden. Die Taktik, den Hebesatz von über 300 von Hundert zu senken auf 250, habe sich voll ausgezahlt. „Es sind einige neue Unternehmen gekommen.“

Verkauf von Grundstücken

Ansonsten wird Straßlach-Dingharting, um finanzieren zu können, was alles so auf der Agenda steht, auch zwei Grundstücke veräußern. Das eine ist das Areal, auf dem das Senioren-Wohnheim errichtet werden soll, es befindet sich in der Hauptgemeinde. „Wir suchen einen verlässlichen Partner, der die Einrichtung baut und betreibt“, meinte Kurz. Gleichzeitig will die Gemeinde sich aber das Belegungsrecht sichern. 60 Wohneinheiten sollen entstehen. Wert des Grundstücks: 5,7 Millionen Euro.

In der Sitzung beschloss der Gemeinderat dann auch, ein weiteres Grundstück zu veräußern – nämlich die letzte Parzelle vom Einheimischenprogramm „Talfeld Nord“ in Großdingharting. Acht Familien können hier bauen, fünf haben den Grund als Erbpacht von der Gemeinde zur Verfügung gestellt bekommen, zwei der anderen Flächen wurden schon verkauft, die letzte folgt nun heuer.

Erweiterung des Kindergartens auf To-do-Liste

Darüber hinaus stehen in den nächsten elf Monaten auf der To-do-Liste: der Erweiterungsbau des Kindergartens Straßlach, der heuer drei Millionen Euro kosten und insgesamt die Gemeinde um 5,2 Millionen Euro ärmer machen wird, die Straßenentwässerung, die mit 450 000 Euro auf dem Papier steht. Außerdem stehen die Planungen fürs Mehrfamilienhaus auf dem Raiffeisenbank-Gelände an, für die schon mal 310 000 Euro reserviert wurden, Straßensanierungen werden im Umfang von 180 000 Euro stattfinden. Und auch der Kindergarten Großdingharting ist noch nicht komplett fertig saniert, 1,5 Millionen Euro hat die Gemeinde in den letzten Jahren schon in das schöne alte Gebäude, das früher mal Schule war, gepumpt, 350 000 Euro sollen heuer noch folgen.