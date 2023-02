57-jähriger Ottobrunner tot an der Isar gefunden – Er wollte dort spazieren gehen

Trauriger Fund

Seit Montag, 6. Februar, wurde ein Mann aus Ottobrunn vermisst. Er wollte am Abend dieses Tages an der Isar spazieren gehen und war seitdem verschwunden. Jetzt wurde er tot gefunden.

Update, 13. Februar 2023, 18:26 Uhr: 57-Jähriger tot an der Isar gefunden

Seit Montag, 6. Februar, wurde ein 57-Jähriger aus Ottobrunn nach einem Spaziergang an der Isar vermisst. Jetzt wurde er eine Woche später im Bereich des Wasserkraftwerks Mühltal leblos aufgefunden, so teilt die Polizei gestern Abend mit. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt vor, weshalb die Polizei von einem Unglücksfall ausgeht.

Erstmeldung: Ein 57-Jähriger ist seit Montag, 6. Februar, verschwunden. Zuletzt war er am Abend an der Isar spazieren.. Von dort ist er allerdings nicht mehr zurückgekehrt. Im Rahmen der Suchmaßnahmen der Polizei wurde das Auto des Vermissten am Donnerstag, 9. Februar, am Wasserkraftwerk Mühltal bei Straßlach-Dingharting gefunden. Laut Pressebericht des Polizeipräsidiums München hatte der 57-Jährige von dort in der Vergangenheit bereits Spaziergänge nach Icking unternommen.

Polizei geht von einem Unglücksfall aus

Hinweise auf ein Gewaltdelikt liegen laut Polizei nicht vor, derzeit wird von einem Unglücksfall ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 14 (Vermisstenfälle) übernommen.

Vermisstenbeschreibung und Zeugenaufruf

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat Elias H. gesehen? Er wird wie folgt beschrieben:

Aussehen: Etwa 1,85 Meter groß, circa 85 bis 90 Kilogramm schwer, kurzes, graues Haar

Besondere Merkmale: Grau-weißer Bart, der unter dem Kinn zusammengebunden ist

Kleidung: Elias H. trug vermutlich dunkle Kleidung und hatte eventuell einen Trekkingstock dabei

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, erreichbar unter der Telefonnummer (089) 29 10 0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

