Jahresempfang: Straßlacher verschnaufen von all den Krisen

Von: Andrea Kästle

Munter am Weiher: Gäste beim Jahresempfang. Vorne, Fünfter von links (mit Krawatte): Bürgermeister Hans Sienerth. © Andrea Kästle

Der Neujahrsempfang gehört in vielen Gemeinden zu den Veranstaltungen, die Corona auf dem Gewissen hat. Straßlach-Dingharting hat sehr gewitzt reagiert – den Empfang auf den Sommer verlegt und das „Neujahr“ gestrichen.

Straßlach-Dingharting - Heuer kamen 97 von 130 geladenen Gästen auch gleich draußen zusammen, am Weiher nämlich, den Straßlach-Dingharting 2021 komplett sanieren und aufs Schönste neu bepflanzen hat lassen. Man durfte davon ausgehen, dass auch Ringelnattern und Wasserskorpione das, was erzählt, worüber gelacht worden ist an dem Abend, mitverfolgen konnten.

Verschnaufen zwischen all den Krisenmeldungen

Man habe, bei allen Katastrophen, die uns umgeben und vielleicht auch noch auf uns zukommen, durchaus das Recht, auch zwischendurch mal das Glas zu erheben, sagte Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei) in seiner launigen Ansprache. Er nutzte das Zusammensein zu einem kleinen Rückblick und meinte, er habe 2008 als Rathauschef „mitten in der größten Finanzkrise seit den 1920er Jahren“ angefangen.

Vier Säulen stützen die Gemeinde: Kirche, Vereine, Gewerbe und Politik

Die nächsten Turbulenzen ließen nicht lange auf sich warten, es folgten die Flüchtlingskrise, die Pandemie, „jetzt kommt wohl die Energiekrise“. Von außen betrachtet, seien die Bedingungen also schlecht gewesen, „trotzdem haben wir uns von Jahr zu Jahr weiter entwickelt“. Das wiederum, und nun kam er zum Bild von den „vier Säulen“, die eine jede Gemeinde tragen, das er alle Jahre wieder gern verwendet, sei eben nur möglich gewesen durch diese vier Säulen, als die er die Kirche, die Vereine, das Gewerbe und die Politik betrachtet. Und die von den Anwesenden ja repräsentiert wurden.

Essen und plaudern an Stehtischen

Dann? Wurden die Gäste bei munterer Unterhaltung an Stehtischen bestens verpflegt von der Familie Tschurtschenthaler, die in der Gemeinde zwei Lokale betreibt, das Waldhaus zur alten Tram und das Waldhaus Deininger Weiher, von Tobis Danzlmusi aus Starnberg musikalisch umrahmt. Die einen erzählten sich von VW-Bussen, die sie selbst oder die Kinder erworben haben zu einer ungebundenen Form des Reisens, die anderen vom eigenen Garten, in dem gerade das Gemüse explodiert.

Am nächsten Morgen Aufbruch zum zweitägigen Betriebsausflug

Gegen Mitternacht wurde das Ganze beendet, aus reinen Vernunftgründen übrigens, denn Straßlach-Dingharting, die kleinste Gemeinde am Ende des Landkreises, die seit Jahren zusehends aufblüht, trat am Folgemorgen einen zweitägigen Betriebsausflug an.