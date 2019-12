UWV Straßlach-Dingharting: Neue Gesichter und alte Hasen kandidieren

Die Unabhängige Wählervereinigung Straßlach-Dingharting (UWV) hat ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl 2020 vorgestellt.

Straßlach-Dingharting – Sie wirbt mit neuen Gesichtern und alten Hasen um Sitze im Gremium. Wie sie nun mitteilte, präsentierte der Vorstand um den amtierenden 2. Bürgermeister Peter Schneider bei der Aufstellungsversammlung im November den rund 30 anwesenden Mitgliedern ein Listenteam aus erfahrenen Gemeinderatsmitgliedern, aber auch vielen neuen und jungen Gesichtern.

„Mit drei Erstwählern auf unserer Kandidatenliste möchten wir gerade dieser Wählergruppe signalisieren, wie wichtig Politik vor Ort, für den Ort ist.“ so Schneider in seiner Vorstellung der Kandidaten. Kaum einer der Namen auf der Liste dürfte für die Einwohner von Straßlach-Dingharting ein unbekannter sein, heißt es in der Mitteilung. Fast alle engagieren sich demnach seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Kommunalpolitik oder in den Institutionen und Vereinen der Gemeinde.

Einen eigenen Bürgermeister-Kandidaten benennt die Liste nicht. Sie unterstützt den parteifreien Amtsinhaber Hans Sienerth bei seiner erneuten Kandidatur. mm

Die Liste

1. Peter Schneider; 2. Ioana Frank; 3. Frank Ritter; 4. Stephan Zoller; 5. Ralf Deterding; 6. Tanja Hellwig; 7. Sebastian Praml; 8. Gertraud Schad; 9. Christian Römer; 10. Valentin Schneider; 11. Gerhard Göttinger; 12. Anke Berni; 13. Michael Fricke; 14. Theo Ritter; 15. Christina Thom; 16. Ulrich Sedlmeyer.

