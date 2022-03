In Straßlach: Der Landkreis baut einen neuen Radweg

Von: Charlotte Borst

Der Landkreis baut einen neuen Radweg. Symbolbild. © Philipp Schulze

Die Gemeinde Straßlach-Dingharting wird nun mit der Hauptroute verbunden.

Straßlach – In Straßlach-Dingharting wird ein neuer Radweg auf einer Strecke von 4,1 Kilometern gebaut. Er schließt eine Lücke zwischen Großdingharting und dem Weg „Ludwig Geräumt“ im Grünwalder Forst und bindet die Gemeinde an die Radhauptverbindung Sauerlach– Oberhaching–München an. Die Gemeindebürger können dann über einen gut ausgebauten Zubringer auf asphaltierten Wegen nach München radeln. Ziel ist, den Radweg in einer Breite von mindestens drei Metern auszubauen.

Die Gemeinde hatte den Neubau beim Landkreis München beantragt. Der Bauausschuss des Kreistags hat den Antrag einstimmig abgenickt, den beantragten Radweg auf Kosten des Landkreises zu bauen. Nach der Fertigstellung ist die Gemeinde Straßlach-Dingharting für den Unterhalt zuständig.

Teils wird neugebaut

Es handelt sich streckenweise um einen Neubau, teils werden bestehende Wege saniert und verbreitert. Die Planungs- und Baukosten trägt der Landkreis. 80 Prozent könnten aber durch ein Förderprogramm des Bundes bezuschusst werden. Den Grunderwerb zahlt die Gemeinde Straßlach-Dingharting aus eigener Kasse. Nun sucht das Kreisbauamt zunächst einen Fachplaner, der den Radweg detailliert plant, ausschreibt und den Bau überwacht. Laut Landratsamt München könnte der Bau im kommenden Jahr begonnen werden.