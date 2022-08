Linienbus streift Traktor

Teilen

Symbolbild Foto: DPA / Frido Gentsch © DPA / Frido Gentsch

Ein Linienbus hat am Samstag einen Traktor auf der Münchner Straße in Straßlach touchiert.

Straßlach - Zwei Fahrgäste wurden leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 35 000 Euro. Der 71-jährige Busfahrer aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen fuhr um 12.20 Uhr die Münchner Straße in Straßlach in nördliche Richtung. Zu spät bemerkte er einen Traktor, der in der Hofeinfahrt stand und mit Frontlader samt Schaufel auf die Straße ragte.

Schaufel reißt Busflanke auf

Laut Polizei war der Busfahrer etwas zu weit auf der Straßenmitte unterwegs, er streifte mit der linken Fahrzeugseite die Zacken der Schaufel. Fenster gingen zu Bruch, zwei Fahrgäste – eine 54-Jährige und ein 18-Jähriger – wurden leicht verletzt, die eine erlitt eine Schulterverletzung, der andere eine Fleischwunde, vermutlich aufgrund der herumfliegende Glasscherben. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Fahrer blieben unverletzt. Der Bus wurde auf der linken Seite stark beschädigt, meldet die Polizei. mm