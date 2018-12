Mozart, Brezen, Schokolade:Heile Welt im Isartal

Die kleinste Gemeinde im Landkreis, Straßlach-Dingharting, scheint, wenn überhaupt, nur kleine Probleme zu haben. Diesen Eindruck erweckte jedenfalls die Bürgerversammlung.

Straßlach-Dingharting – Am Donnerstag meldeten sich gerade mal vier Besucher zu Wort, zwei wollten nur etwas wissen. Eine Frau beantragte, den Oberholzweg zu beleuchten – es sei „ganz dunkel“, wenn man abends noch einkaufen gehe.

Vielleicht trägt in der Kommune auch das Ambiente der Pflichtveranstaltung jeweils dazu bei, dass sich eigentlich alle einig sind, wie schön sie es dort haben, wo sie wohnen. Im Bürgerhaus sind die Tische mit Brezen, Schokolade und Nüssen bestückt, die Burschen servieren Getränke. Kinder der Musikschule musizieren, dafür unterbricht Bürgermeister Hans Sienerth, parteifrei, auch schon mal seinen Rechenschaftsbericht: „Dann hören wir schnell noch einen Mozart.“

Derweil sind heuer in der Idylle am rechten Isarhochufer doch einige Weichen für die Zukunft gestellt worden. Der Gemeinderat hat der Tatsache Rechnung getragen, dass nirgends im Landkreis die Geburtenrate höher ist (2,4 Kinder pro Frau) – und einen 800-Quadratmeter-Anbau an einen der Kindergärten beschlossen. „Vor zehn Jahren hatten wir acht Kindergärtnerinnen, heute sind es 40“, sagte der Rathauschef. 3,5 Millionen Euro wird der Neubau wohl kosten.

+ Geehrt: Feruna Pledermann und Volker Brendel gebührte der Dank von Bürgermeister Hans Sienerth (Mitte) für ihre aktive Mithilfe bei der Nachbarschaftshilfe. © Andrea Kästle

Auch an die Senioren wird gedacht: Nach der Auswertung einer Befragung unter den älteren Bürgern der Kommune wird jetzt überlegt, einen „Anruf-Bus zu installieren, um die Senioren in den Ort zu holen“, auch eine Anlage für betreutes Wohnen ist im Gespräch. Nächstes Jahr sollen Workshops stattfinden, mit Fachleuten und den Betroffenen.

Horrend sind allerdings auch in der abgelegenen Idylle inzwischen die Grundstückspreise. „Wir sind auf der Suche nach kreativen Lösungen“, sagt der Rathauschef. Wenigstens zwölf Wohneinheiten werden demnächst im Marienweg errichtet.

Sienerth nannte am Schluss noch einige Zahlen, die wohl Wichtigste: Dieses Jahr wurden in der Gemeinde 3,1 Millionen Gewerbesteuer erwirtschaftet, „so viel wie noch nie“. 2006 begnügte sich die kleine Kommune noch mit 700 000 Euro.

Auch Andreas Aigner, Leiter der zuständigen Polizeidienststelle, hatte Gutes zu vermelden: 69 Delikte wurden in Straßlach-Dingharting zwischen Januar und Ende September verübt. Was viel klingt, aber wenig ist – wenn man weiß, dass 30 dieser Delikte Fälle von Trickbetrug gewesen sind, die innerhalb von sechs Tagen im Juli versucht wurden. Alle erfolglos. Eingebrochen wurde heuer bislang nirgends, zwei Fälle von Sachbeschädigungen gab es. Und 66 Verkehrsunfälle. Einen dieser Unfälle hat die Polizei selbst verursacht.

Der Antrag, den Oberholzweg zu beleuchten, wurde von der Versammlung angenommen und wird demnächst im Gemeinderat besprochen.

Die Gemeinde in Zahlen

In der Gemeinde Straßlach-Dingharting sind momentan 3248 Hauptwohnsitze gemeldet. 55 Asylbewerber sind in der kleinsten Kommune im Landkreis untergebracht, Platz wäre für 65, aufnehmen müsste die Gemeinde nach dem gültigen Schlüssel nur 41. Insgesamt ist der Anteil der ausländischen Bevölkerung mit 10,9 Prozent so niedrig wie sonst nirgends im Umfeld von München. Gleichzeitig weist die Gemeinde die viertstärkste Kaufkraft im Landkreis auf.