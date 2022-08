Orientalisches Geschmackserlebnis fürs Picknick

Von: Andrea Kästle

Teilen

Den fertigen Kuchen garniert Larmache mit fein abgeschmeckten Scampi. © Andrea Kästle

In unserer Serie „Mein Sommergericht“ zaubert Youssef Larmache, Inhaber des gleichnamigen Restaurants in Straßlach, heute einen Gemüsekuchen auf Couscous-Basis.

Straßlach-Dingharting – Tatsächlich hat der gebürtige Marokkaner sein Sommergericht in der Form noch nie gemacht. Auf dem Gemüse-Couscous, der bei ihm eine richtig feste, schneidfähige Konsistenz bekommt, verteilt er Melonensalat und gebratene Scampi – in einer Kuchenform. Wie ein Kuchen wird das Ganze dann auch geschnitten, und wenn alles aufgeht, bekommt jeder ein Stück mit zwei Scampi.

Youssef Larmache hat das Lokal vor gut einem Jahr übernommen, zusammen mit seiner Frau Jasmin. Gemeinsam haben sie einen Sohn, Malik, der vor einem Jahr auf die Welt gekommen ist – genau in der Zeit, in der sie angefangen hatten, das Restaurant zu sanieren.

Viele Gewürze und frische Zutaten braucht’s für die Couscous-Torte von Youssef Larmache. Das wichtigste Gewürz ist das „Ras el-Hanout“, das der Koch selbst herstellt. © Andrea Kästle

Im Larmache kochen sie orientalisch-mediterran, Youssef hat in Marokko, Italien und Frankreich gelernt. Die besondere Note bekommt sein Couscous natürlich über die Gewürze, zu denen Paprika gehört, Ingwer, von denen aber das wichtigste Ras el-Hanout heißt – eine Kombi unter anderem aus Knoblauch, Zwiebeln, Petersilie (alles getrocknet), Paprika, Kreuzkümmel und Pfeffer. Das genaue Mengenverhältnis, sagt er, will er nicht verraten („das ist ein Geheimrezept“), man kann die Mischung aber ohnehin auch fertig kaufen – und wahrscheinlich vor Weihnachten auch wieder hier, im Larmache, erwerben.

„Ich liebe Olivenöl!“

Jetzt aber geht’s an den Herd. Das Couscous wird eingerührt in heißes Wasser, das vorher angereichert wurde mit einer ganzen Palette von Gewürzen, darunter Paprika, Ingwer, Salz, Zucker, Ras el-Hanout, außerdem mit Weißweinessig und Olivenöl. 20 Minuten quillt die Mischung jetzt vor sich hin, in der Zeit wird das Gemüse fein gewürfelt und gedünstet; erst wandert die Aubergine in die Pfanne, dann die beiden Paprika, schließlich die Zucchini. Von der gelben Zucchini hat Larmache das Fruchtfleisch entfernt. Mit Olivenöl spart er nicht, spart er nie, mehrfach sagt er an diesem Nachmittag und grinst: „Ich liebe Olivenöl!“ Als auch die Paprika in der Pfanne sind, gibt er etwas Wasser hinzu, außerdem die gleichen Gewürze, die auch im Couscous gelandet sind. Später kommt an das Gemüse, das mit dem Couscous vermengt wird, noch ein Dressing, bestehend aus Joghurt, Paprika, Essig, Olivenöl, Limettenschale. Larmache probiert, er findet, Salz fehlt, dann sagt er: „Jetzt ist es perfekt.“

Youssef Larmache hat das Lokal vor gut einem Jahr übernommen, zusammen mit seiner Frau Jasmin. © Andrea Kästle

Larmache hat, erzählt er nebenbei, während man mit ihm die Melone, die Gurke und zwei Tomaten klein schneidet für den Salat, schon immer gern gekocht. Als Jugendlicher machte er die Sandwiches nach, die man in Marokko auf der Straße kaufen kann, sie sind belegt mit Sardinen, Omelette, Fisch. Und seine Kreationen waren so gut, dass die Brüder damit auch auf die Straße gingen, um sie zu verkaufen. Er kochte bei Jugendfreizeiten, es war klar, was er werden wollte. „Beim Kochen kann ich mich voll entspannen.“

Dann zeigt er, wie man Scampi am geschicktesten von der Schale befreit, wie man den Darm rausnimmt, er schneidet sie am Rücken ein, wäscht sie, brät sie (viel Olivenöl) mit Knoblauch. Und mit den üblichen Gewürzen. Dann schichtet er die Couscous-Torte in einer Tortenform auf und bestreut das Ganze reichlich mit gemahlenen Pistazien. Er hält den Kuchen in die Kamera, lacht und sagt: „Das Gericht eignet sich auch bestens für jedes Picknick.“ Und meint dann, während er seinem Sohn zuzwinkert, der auf Mamas Arm dabei sein durfte: „Das sollte bei jedem Bissen ein besonderes Geschmackserlebnis sein.“ Und genau so ist es dann auch.

Das Rezept Der „Kuchenteig“: 500 ml heißes Wasser anreichern mit: je ½ TL Paprika und Ingwer, je einem TL Ras el-Hanout, Ingwer, Petersilie und Kreuzkümmel, 2 TL Salz, 2 EL Weißweinessig und 3 EL Olivenöl. 200 gr Couscous einrieseln lassen und verrühren. Das Gemüse etwa 15 Minuten in der Pfanne dünsten, ohne Deckel, dabei ständig rühren. Während der Garzeit etwas Essig und Wasser dazugeben, dann einen TL Paprika, Kümmel, Ras el-Hanout, Petersilie, Ingwer, Zucker und Pfeffer. Das Dressing: 100 gr Joghurt, je einem TL Paprika, Zucker, 2 EL Essig, 4 EL Olivenöl, geriebene Limettenschale. Der Melonensalat: 1 Gurke, 2 Tomaten, ½ Honigmelone, 3 Schalotten, alles klein gewürfelt, versehen mit je 1 TL Ras el-Hanout, Ingwer, Salz und Zucker, außerdem 2 EL Olivenöl, Limettenschale und dem Saft einer Limette. Die Scampi werden kurz mit Knoblauch in Olivenöl gebraten, dazu kommt ein Schuss Weißwein, Paprika, Salz, Ras el-Hanout. ak

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.