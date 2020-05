Rennrad-Fahrer rast gegen Baum - Ersthelfer kämpfen vergeblich um sein Leben

Ein Rennrad-Fahrer ist in Bayern bei einem tragischen Unfall getötet worden. er raste gegen einen Baum. Ersthelfer versuchten vergeblich, sein Leben zu retten.

Bei Straßlach-Dingharting ist ein Rennrad-Fahrer tödlich verunglückt

Der 56-Jährige war gegen einen Baum geprallt

Passanten versuchten noch, ihn zu reanimieren

Straßlach-Dingharting - Eine schreckliche Entdeckung machten Passanten am Sonntagnachmittag im Waldstück bei Straßlach-Dingharting: Gegen 15 Uhr sahen sie am Laufzorner Weg, der von Straßlach Richtung Oberhaching führt, einen regungslosen Mann am Straßenrand liegen.

Rennrad-Unfall bei Straßlach: 56-Jähriger verunglückte wohl alleine

Es handelte sich laut Polizei um einen 56-jährigen Rennrad-Fahrer aus Bad Tölz. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war der Mann ohne Beteiligung Dritter von der Straße abgekommen, in einen Graben geraten und schließlich gegen einen Baum geprallt.

Nach Unfall mit Rennrad: Mann stirbt trotz Reanimationsversuchen

Die Ersthelfer stellten fest, dass der Mann aufgehört hatte zu atmen. Sie versuchten, ihn zu reanimieren, bis der Rettungswagen eintraf, doch ihr Einsatz konnte den Schwerstverletzten nicht mehr retten: Noch an der Unfallstelle starb er an seinen Kopfverletzungen. Er hatte nach Auskunft der Behörden keinen Helm getragen.

Kurz vor dem Unfall telefoniert der Radfahrer mit einem Angehörigen

Die Beamten vermuten, dass der 56-Jährige nicht lange hilflos an dem Waldweg gelegen hatte. Kurz vor dem tödlichen Unglück hatte er mit einem Angehörigen telefoniert.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

