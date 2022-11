Rennrad-Fahrerin angefahren: Sie hatte großes Glück

Symbolbild © Karl-Josef Hildenbrand

Eine Rennradfahrerin ist in der Nähe von Straßlach-Dingharting von einem Auto angefahren worden.

Straßlach-Dingharting - Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 43-jährige Münchnerin am Sonntag um 16 Uhr auf der Staatsstraße 2072 von Straßlach nach Grünwald. Kurz nach dem Ortsausgang von Straßlach wollte sie nach links auf den parallel zur Straße verlaufenden Radweg abbiegen.

Rennrad wird überrollt - 43-Jährige leicht verletzt

In diesem Moment setzte der hinter ihr fahrende Opel-Fahrer zum Überholen an und touchierte die Rennradfahrerin. Sie stürzte auf die Straße, der 40-jährige Fahrer aus München überrollte mit seinem Opel das Rennrad, die 43-Jährige hatte dagegen großes Glück und wurde nicht überfahren. Sie zog sich durch den Sturz nur leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ob sie ein Handzeichen gegeben hatte, bevor sie die Straße querte, ist Gegenstand der Ermittlungen, teilt die Polizei mit. Den Schaden am Rennrad schätzt die Polizei auf 1000 Euro. mm

