„Inge war ein Unikat“: Abschied von einer einzigartigen Sängerin und Freundin

Von: Andrea Kästle

Inge Jakowatz Ihr Lachen, ihre Stimme und ihr großes Herz bleiben in Erinnerung. © privat

Inge Jakowatz hatte zwei Kinder. Aber eigentlich hatten viel mehr Menschen eine familiäre Bindungen zu ihr. „Sie war unsere Mutter“, sagt Gertraud Schad, die mit ihr in der Sängerrunde Straßlach gesungen und von ihr den Vorstandsposten übernommen hat. Jetzt ist Inge Jakowatz gestorben, sie wurde 97 Jahre alt.

Straßlach - Geboren wurde die ebenso liebe- wie humorvolle Frau, die auf Festen immer zu den letzten gehörte, die den Saal verließen, 1924 in Landshut. Seit 1966 lebte sie in Straßlach, wo sie eine Familie gründete. Ihr Mann starb schon fünf Jahre später, seither zog sie die beiden Kinder alleine groß. Ihr Sohn Frederic hatte sich von der Mama abgeschaut, dass man sich engagieren muss, jahrelang fungierte er als Kommandant der Feuerwehr.

Vorbild und gute Zuhörerin

1983 ging Inge Jakowatz dann zur Sängerrunde Isarlust, der sie letztlich 40 Jahre lang als Aktive angehörte. Die Hälfte der Zeit eben auch im Vorstand. „Sie war“, sagt Gertraud Schad, die auch die Trauerrede hielt bei der Beerdigung, „ein Vorbild für uns alle, gleichzeitig war sie für jeden von uns auch ein Kummerkasten“. Inge sei „immer lebensfroh und lustig“ gewesen, aber sie habe halt auch zuhören können. „Wir müssen Abschied nehmen von einer besonderen, einzigartigen Sängerin und Freundin.“

Dabei habe Inge „immer die passenden Worte“ gefunden, und auch in der Männerwelt des Chors, der vor 1990 nach Geschlechtern getrennt geübt hatte und aufgetreten war, habe sie sich durchzusetzen gewusst. „Inge war ein Unikum. Sie liebte ihre eigene Familie von Herzen, aber gleich danach kam der Chor“, so Schad. Sie sei die personifizierte Lust am Singen gewesen. „Mit ihrem herzlichen Lachen und ihrer Schlagfertigkeit konnte sie alle mitreißen.“

Bei jeder Feier für eine Überraschung gut

Entsprechend wehmütig erinnern sich dieser Tage all jene an sie, die mit ihr Faschingsfeiern, Starkbieranstiche, Feuerwehrfeste erlebt haben. Bei einer dieser Gelegenheiten habe sie plötzlich gesagt: „Des wollt ich immer schon mal machen“ – und warf einfach ihr Sektglas hinter sich. Einmal entstieg sie bei einer Mottoparty – angesagt war das Thema „Dschungel“ – einer Tonne, in ein Fell gehüllt. Und manchmal fuhr sie zu einer Geburtstagsfeier auch mit dem Traktor vor, den sie sich kurzerhand von einem Landwirt in der Gemeinde ausgeliehen hatte.

Die Sänger hatten sich natürlich bei der Beerdigung an ihrem Grab versammelt, und zum Abschied intonierten sie genau die Lieder, die Inge Jakowatz immer am liebsten hatte: „Abendruh“, „Wann du durchgehst durchs Tal“ und „Letzte Rose“.