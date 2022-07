Mord an der Côte d’Azur

Von: Marc Schreib

Der Hafen von Saint Tropez: Dieser malerische Ort zieht nicht nur die Jachtbesitzer, sondern auch die Straßlacher Autorin Sabine Vöhringer in seinen Bann. © Agentur

Sabine Vöhringer aus Straßlach-Dingharting hat einen neuen Krimi geschrieben. Auf Mörderjagd geht es dieses Mal an der Côte d’Azur.

Straßlach – Die wunderschöne Kulisse von Saint Tropez und Umgebung vergessen empfindsame Gemüter ihr Leben lang nicht mehr, aber nur wenige haben die Idee und das Zeug, die Atmosphäre in Buchform zu verarbeiten und auf diese Weise einen doppelten Genuss daraus zu ziehen. Die Beschreibung der Côte d’Azur auf den ersten Seiten fließt ganz mühelos und elegant aus der Feder von Sabine Vöhringer.

Ihre Protagonistin Conny von Klarg sieht „das azurblau glitzernde Meer, den tiefblauen Himmel, die Pinien und pinkrot blühenden Oleanderbüsche auf dem Streifen zwischen den Fahrbahnen und die Bougainvilleen, die an Mauern und terrakottafarbenen Steinhäusern mit Fensterläden in leuchtendem Hellblau rankten“.

Dieses Mal begibt sich eine Reisejournalistin auf Mörderjagd

Aber dieses Idyll ist nur die schöne Fassade für einen handfesten Krimi. Der Mord ist bereits passiert, als die Reisejournalistin Conny im Fischerdörfchen ankommt. Sie will eine Hotelbeschreibung für ein Reisejournal verfassen, wird dann aber in ein Gewirr aus verwandtschaftlichen Geheimnissen verstrickt. Jeder scheint mit jedem in einem merkwürdig besonderen Verhältnis zu stehen, sodass dutzende Mordmotive denkbar sind, die den Milliardär Henri Moreau ins Grab befördert haben könnten. Als erstes gerät die Hotelbesitzerin ins Fadenkreuz der polizeilichen Ermittlungen. Aber sie bleibt weiß Gott nicht die einzige, und die neugierige Conny tappt von einer Erkenntnis zur nächsten, traut sich auf fremde Grundstücke, trickst gefährliche Hunde aus, und hat keinerlei Scheu vor potenziellen Mördern. Ihr scheint der Schutzengel, den ihr die Schriftstellerin mitgegeben hat, treue Dienste zu erweisen.

Bereits ganz zu Beginn des Romans, als sie mit ihrem guten Freund Sven mit einer Cessna über die Alpen knattert, hätte alles ganz schnell vorbei sein können. Dieses Erlebnis ist übrigens direkt aus dem Leben der Schriftstellerin entnommen. Mit einem Privatflieger ist sie tatsächlich schon einmal in Begleitung eines Piloten über die Alpen geflogen. Der Schreckmoment, als aus dem Nebel eine Bergspitze auftauchte, ist ihr dabei in die Glieder gefahren, und sie wird ihn so schnell auch nicht wieder vergessen.

Fortsetzung bereits geplant

Der Roman ist darauf angelegt, die Spannung in kleinen, aber intensiven Bögen aufzubauen. Wie etwa auch den Moment, als Conny vom Tod ihrer Eltern erfährt und sich aus Verzweiflung ins Meer stürzt und das Ende direkt vor Augen hat: „Die Wellen verschlangen sie. Sie wurde eins mit dem Leben und dem Tod. Gab sich ihm hin, dem schwarzen Strom, der sie in die Unendlichkeit zog.“ Aber halt. So schnell ist es nicht vorbei mit dieser Romanfigur, die auch im zweiten Band die Ermittlungen führen wird. Hoffentlich so originell wie im ersten.

Der Arbeitseifer jedenfalls ist ungebrochen: Sabine Vöhringer versucht derzeit, zwei Bücher im Jahr zu schreiben. Der nächste Krimi mit dem Münchner Polizisten Tom Perlinger ist bereits geschrieben und abgegeben. Er wird im August passend zur Urlaubszeit erscheinen. Indessen arbeitet die Autorin bereits an der Fortsetzung der Conny-von-Klarg-Reihe.

Der Kriminalroman

„Schatten über Saint Tropez“ von Sabine Vöhringer aus Straßlach ist 2022 im Goldmann Verlag erschienen (459 Seiten). ISBN: 978-3-442-49261-9

