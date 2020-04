Nicht jedes Kind in Straßlach bekommt einen Betreuungsplatz

Wegen der Coronakrise verzögert sich jetzt der Baubeginn zur Erweiterung des Kindergartens in Straßlach. Das heißt: Für einige Kinder wird es keinen Betreuungsplatz geben.

Straßlach-Dingharting – Schon im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Straßlach-Dingharting beschlossen, den Kindergarten „Sonnenschein“ in Straßlach zu vergrößern. Weil einfach die Kapazitäten beim gesteigerten Betreuungsbedarf nicht mehr ausreichen. Jetzt wird sich aber, „auf Grund von Corona“, wie Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei) bei der jüngsten Sitzung erläuterte, der Baubeginn weiter hinauszögern, weshalb diesen Herbst nicht alle Buben und Mädchen einen Betreuungsplatz in den klassischen Einrichtungen haben werden. Bei der letzten Sitzung beteuerte aber der Rathauschef: „Wir helfen den Eltern.“

Kein Platz für neun Kleinkinder und acht Hortkinder

Konkret sieht es so aus, dass neun Kleinkinder zunächst keinen Platz haben werden, außerdem fehlen acht Plätze im Hort. Wobei davon auszugehen ist, wurde auch erklärt, dass in der Mittagsbetreuung Plätze frei werden, die jetzt noch nicht eingerechnet worden sind. Und insgesamt ist es so, dass die Anmeldefristen ja noch laufen, also noch weitere Vormerkungen dazukommen. Weshalb es also sein kann, dass die Gemeinde sich eine „Interimslösung“ überlegen muss, die wohl dann den neuen Gemeinderat beschäftigen wird. Möglich wäre etwa, das sagte Sienerth nach der Sitzung schonmal, im Raiffeisengebäude, das der Gemeinde gehört, das irgendwann abgerissen werden soll, eine Notgruppe einzuquartieren.

Ausweichmöglichkeit in Grünwald

Gleichzeitig haben freilich auch die Eltern die Möglichkeit, auszuweichen etwa auf die Angebote des Tagespflegenetzwerks der Gemeinde Grünwald, das Straßlach-Dingharting schließlich mit finanziert. Klar ist aber schon jetzt, dass eine Betreuung der Kleinkinder über 16 Uhr hinaus nicht möglich sein wird. Manche Eltern hatten sich gewünscht, ihre Kinder bis 17 oder gar 18 Uhr in der Obhut der Erzieher lassen zu können – letztlich seien es aber zu wenige, um mit ihnen eine eigene Gruppe aufzumachen, wie Sienerth sagte.

Derweil ist, wie der Rathauschef auch noch erläuterte, vor März 2021 ist mit Baubeginn des Kindergarten-Anbaus zu rechnen, was bedeutet: „Vor September 2022 ist die Erweiterung nicht bezugsfertig.“

