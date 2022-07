Ein Haus versorgt sich selbst: So wohnt es sich in einem Öko-Kraftwerk

Von: Charlotte Borst

Das Haus produziert 40 Prozent mehr Strom als die Bewohner verbrauchen: Oliver Seth hat die Herstellung von Strom und Wärme selbst in die Hand genommen. Fertig ist er noch nicht. © ICB

Oliver Seth wohnt in einem Öko-Kraftwerk. Bei einem Rundgang erklärt den Weg zum autarken Leben.

Straßlach-Dingharting – Ein sonniger Nachmittag, Oliver Seth sitzt auf der Terrasse. Ein Blick aufs Tablet, er schmunzelt: „Gerade produzieren die Dächer 6,3 Kilowattstunden Strom.“ Die App zeigt auch, wie viel CO2 er vermeidet.

„Energiethemen interessieren mich seit meiner Jugend“, erzählt der promovierte Chemiker bei einer Tasse Teikei-Kaffee, der CO2-neutral nach Europa gesegelt wird. Auch die Frage, wie man Energie speichert, beschäftigte ihn früh: „Ich hatte als Jugendlicher mein Zimmer unter dem Dach, wenn ich durchs Dachfenster auf die Ziegel fasste, waren die kochend heiß. Ich habe mich schon damals gefragt, warum wir eigentlich eine Ölheizung brauchen.“

Sein Elternhaus in Pullach hatte einen Bedarf von etwa 150 Kilowattstunden Energie pro Quadratmeter pro Jahr. Sein Zuhause in Holzhausen, Gemeinde Straßlach-Dingharting, braucht nur noch neun Kilowattstunden. In den eigenen vier Wänden hat der 56-Jährige die Energiewende verwirklicht. Ob so viel Technik nicht anstrengend ist? „Aber nein“, erwidert Seth, Sonnenschein im Gesicht. Im Gegenteil: „Seit ich sehe, wie viel Strom wir produzieren, wasche ich gerne. Irgendwann hat mir meine Familie ein Waschverbot erteilt, weil ich lauter Kleidungsstücke eingesammelt habe, die eigentlich noch frisch waren.“ Für weitreichendere Veränderungen engagiert sich Seth in Solarinitiativen, für den Artenschutz und bei den Grünen im Kreistag.

Als Klimaschutzmanager im eigenen Haus hat Oliver Seth Geräte und Displays im Blick. © icb

Bevor er das Öko-Kraftwerk erklärt, in dem er mit seiner Frau, zwei Kindern und einem Hund wohnt, wirft er noch einen Blick auf das Tablet: „Die Waschmaschine verbraucht gerade 0,82 Kilowattstunden.“ Der überschüssige Strom fließt ins Netz.

2008 bauten die Seths ein Haus in Holzständerbauweise mit einer Dämmung aus Holzfaser. Als Heizquelle entschieden sie sich für eine Solewasserwärmepumpe: „Eine robuste Technik. Wir haben damit noch nie ein Problem gehabt.“ Eine 1400 Meter lange Leitung, „so dick wie ein Gartenschlauch“, liegt in Schlangenlinien verlegt im Garten, 1,50 Meter unter dem Rasen. „Aktuell ist es dort unten acht Grad“, verrät Seth die Anzeige am Tablet. Die Wärmepumpe ist mit der Fußbodenheizung verbunden und kann das auch kühlen.

Der zweite Schritt war die Solarthermieanlage. Vier Kollektoren auf dem Dach erwärmen das Wasser, und sind auch im Winter „relativ effizient, es sei denn, es liegt Schnee darauf.“

40 Prozent mehr Strom, als Familie verbraucht

2012 beschloss die Familie, ökologischen Strom selbst zu produzieren. Die PV-Anlage auf dem Dach hat eine Maximalleistung von 13,7 Kilowatt-Peak und kostete 29.000 Euro, in zwei Jahren wird sie sich dank der EEG-Vergütung und der eingesparten Stromkosten amortisiert haben. Die Module verteilen sich über das Ost-, West- und Süddach, „so haben wir eine schöne Produktionskurve über den ganzen Tag.“

Vor drei Jahren kam das Sonnendach über der Terrasse dazu. Wäre ja schade, die Sonnenergie nicht zu nutzen. Ein Solarglas schützt vor Sonne, Wind, Regen und produziert auch noch Strom.

An sonnigen Tagen liefern die Dächer 89,5 Kilowattstunden. Über das Jahr produzieren sie 40 Prozent mehr Energie, als die Familie verbraucht. „Ich habe günstigste Energie im Überfluss. Mein Thema ist jetzt, wie ich sie speichere“, sagt Seth, denn abends und im Winter kauft er bisher Strom zu. Das dürfte sich aber bald erledigt haben.

Dank einer Software kann Oliver Seth kontrollieren, wie viel Strom sein Haus gerade erzeugt und verbraucht. © icb

Auf dem Weg in den Keller verfolgt der große Hund der Familie den Hausherr neugierig die Treppe hinunter. An der Wand hängt ein Stromspeicher mit einer Kapazität von 22 Kilowattstunden, der etwas über 20 000 Euro gekostet hat. „Die Batterie ist nur leider noch nicht an die PV-Anlage angeschlossen. Die Handwerker haben gerade viel zu tun.“ Der Stromspeicher ist mit einer Vorrichtung gekoppelt, die das Haus bei einem Stromausfall vom Netz trennt: „Dann können wir in einer energieautarken Insellösung die Solarenergie weiter nutzen und die Nacht und notfalls zwei Tage überbrücken.“ Auch bei bedecktem Himmel produziert die PV-Anlage. „Von April bis September sind wir nahezu 100 Prozent autark“, erklärt Seth.

Wöchentliche Ausgaben für Sprit auf Null gesetzt

Wer so eine Tankstelle auf dem Dach hat, denkt natürlich über ein E-Auto nach. Seine Frau sei zunächst skeptisch gewesen, sagt Oliver Seth: „Aber dann war es ein Aha-Erlebnis. Die Dynamik, das Fahrgefühl, die Ruhe – und keine Abgase mehr!“, schwärmt Seth. Anfangs lud er die beiden Autos an der Haushaltssteckdose, bis eine Wallbox installiert war. „Meine wöchentlichen Ausgaben von 40 bis 50 Euro für Sprit wurden auf null gesetzt. Ich muss mich nicht mehr über die Benzinpreise ärgern.“

Trotzdem fährt er am liebsten mit dem E-Bike zur Arbeit. Auch bei seinen Kollegen hat er für E-Mobilität geworben und ein Fahrrad-Leasing eingeführt. Vor dem Haus steht ein Fuhrpark aus Pedelecs und E-Bikes. Eines der Räder ist ein Lastenrad, auf dem Oliver Seth seine Bienenkästen transportiert. Seit sieben Jahren ist er Imker. Die Völker stehen 200 Meter entfernt am Waldrand, wo er mit Nachbarn einen Gemeinschaftsgarten angelegt hat.

Unterm Schattendach: Wer ja schade, wenn an sonnigen Tagen die Energie ungenutzt bliebe. © icb

„Die Bienen haben das Speicherproblem gelöst“, Seth schmunzelt, als er auf dem Weg zum Gemüsebeet an den Kästen vorbeigeht. Da tanzen vor den Fluglöchern ein paar Bienen in der Nachmittagssonne. „Sie haben gelernt, den Blütennektar, der im Sommer im Überfluss anfällt, als Honig so zu konservieren, dass er nicht verdirbt und im Winter als Energiequelle zur Verfügung steht.“

Sein nächstes Projekt auf dem Weg zum energieautarken Haus: „Ich überlege, den überschüssigen Strom im Sommer in Wasserstoff umzuwandeln, den ich speichern und im Winter mit einer Brennstoffzelle wieder zu Strom machen kann.“ Eine Kleinwindanlage wäre auch eine Möglichkeit, die Stromproduktion im Winter zu erhöhen. An seiner Stromversorgung wird deutlich, was beim bundesweiten Wechsel auf erneuerbare Energie wichtig ist: „Photovoltaik liefert im Sommer große Mengen Strom, der direkt verbraucht oder gespeichert werden sollte. Die Windräder laufen vor allem im Winter, wenn die Photovoltaik weniger Leistung hat. Das ergänzt sich hervorragend.“

Beim Heizen ist Oliver Seht schon jetzt beruhigt: „Es wird ja gerade ziemlich dramatisch bezüglich der Gasversorgung im Winter. Ich schaue dieser Sache aber gelassen entgegen, weil wir uns unabhängig gemacht haben.“

Erfahrungsaustausch: Wer sein Haus klimafreundlich umrüsten will, Tipps und Erfahrungsaustausch sucht, kann sich per Mail bei Oliver Seth melden oliver.seth@gruene-ml.de