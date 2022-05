Pkw rammt Rennradler - Mit Rettungshubschrauber in Klinik

Von: Günter Hiel

Mit dem Rettungshubschrauber musste der Rennradler ins Krankenhaus geflogen werden. © Ralf Poeplau

Trotz Helm hat sich ein Rennradfahrer am Samstag in Straßlach bei einem Unfall sehr schwer verletzt. Eine Autofahrerin hatte ihn voll erfasst.

Straßlach-Dingharting - Mit dem Rettungshubschrauber musste ein Rennradfahrer nach einem Unfall am Samstag in Straßlach-Dingharting ins Krankenhaus geflogen werden. Eine 58-jährige Münchnerin war laut Polizei mit ihrem Mini Cooper von der Münchner Straße Richtung am Weiher abgebogen und hatte den Radler übersehen.

Rennradfahrer prallt auf die Motorhaube

Der 30-jährige Münchner wurde auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe geschleudert und trotz Helm schwer verletzt: Multiple Brüche und Traumata. Die Frau blieb unverletzt.

