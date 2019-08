Raser-Alarm in Straßlach: Polizei blitzt BMW mit 65 km/h zu schnell - und staunt dann erst richtig

Selbst hartgesottene Verkehrspolizisten konnten nur noch den Kopf schütteln - über einen besonders dreisten Raser, der ihnen bei Straßlach ins Netz ging.

Nur 90 Minuten dauerte die Laser-Kontrolle, mit der die Polizei am Samstagnachmittag am Golfplatz in Straßlach den fließenden Verkehr überprüfte. Doch von den 150 Fahrzeugen, die in dieser Zeit die Kontrollstelle passierten, waren 30 zu schnell. 18 von ihnen erwartet sogar eine Anzeige, weil sie statt der erlaubten 70 km/h mit 94 Sachen oder noch schneller unterwegs waren. Das teilte das Münchner Präsidium am Montag mit.

Trauriger Spitzenreiter der Kontrolle zwischen 17.45 und 18.45 Uhr war ein 28-jähriger BMW-Fahrer aus Frankfurt: Er passierte die Messstelle mit satten 135 Kilometern pro Stunde: 65 km/h zu schnell. Und das war noch nicht alles: Als ihn die Beamten stoppten und zur Rede stellen wollten, fiel ihnen die Alkoholfahne des Mannes auf. Es stellte sich heraus: Der Raser war auch noch angetrunken, saß mit 0,82 Promille am Steuer. Laut Polizei bedeutet das 620 Euro Bußgeld und drei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

