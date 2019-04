Stauanlage am Deininger Weiher  wird erneuert

Die marode Stauanlage am Eingang des Deininger Weihers ist vor zwei Wochen abgerissen worden. Der alte Abfluss war knapp 100 Jahre alt.

Großdingharting– Wie Geschäftsleiter Franz Gröbmair mitteilt, war Eile geboten, da der Weiher im Herbst vor zwei Jahren drohte auszulaufen (wir berichteten). Die Feuerwehr verhinderte damals mit Sandsäcken und Planen Schlimmeres. Da die die undichte Stelle im Stauwerk nicht leicht zu finden war, entschloss sich die Gemeinde, Nägel mit Köpfen zu machen und die Stau-Anlage in diesem Jahr neu zu bauen.

Ambiente bleibt erhalten

Wer am Deininger Weiher spazieren geht, bekommt auf den ersten Blick den Eindruck, dass das Gelände ein ganz neues Aussehen erhält. Dem ist aber nicht so. Die Gemeinde ist für die Maßnahme zuständig und gibt Auskunft: Der Ablauf soll einen ähnlichen Aufbau bekommen wie der alte, um das Ambiente des Deininger Weihers nicht zu stören und im gewohnten Zustand zu erhalten – mit Steg. Nur ein wenig breiter und größer. Die Konstruktion wird zum Teil aus Holz, zum Teil aus Metall gefertigt sein. Gröbmair: „Man wird auch wieder in das Becken hineinschauen können und sehen, wie das Wasser in den Gleißenbach läuft.“ Auch die für das Auge momentan nicht so schöne Kieszufahrt für den Bagger wird wieder abgetragen, wenn die Baumaßnahme beendet ist. Der Kostenpunkt beträgt rund 350 000 Euro.

Bäume werden nicht gefällt

Wertvolle Bäume mussten im Vorfeld nicht gefällt werden. Die zwei alten Eichen links und rechts des Bauwerks sollen nicht in Mitleidenschaft gezogen werdenwerden. Überhaupt soll möglichst wenig in die Natur eingegriffen werden. Franz Gröbmair: „Es ist FFH-Gebiet, das Moor ist sehr sensibel, darauf wird auch sehr genau geachtet.“ Das Vorhaben befindet sich im Landschaftsschutzgebiet „Südliches Gleißental“.

Das Vorgehen sieht aktuell wie folgt aus: Es müssen Spundwände in den Boden getrieben werden, damit man die Baugrube ausheben kann und nichts nachbricht. Ein Baum ist im Weg. Es wird geprüft, Äste zurückzuschneiden, damit die Baumaschine überall hinkommt. Zur Sicherung des Wasserspiegels und der Verlandungsbereiche und Moorflächen erfolgt eine Wasserstandsregelung im Weiher. Das verteuert die Maßnahme erheblich. Für die Kosten kommt der Erholungsflächenverein auf.

Die Gemeinde rechnet damit, bis Ende Mai fertig zu sein und damit noch vor Beginn der Haupt-Badesaison.

