Ein Heizkessel für alle Straßlacher

Die Gemeinde Straßlach-Dingharting baut die kommunale Nahwärmeversorgung großflächig aus.

Straßlach-Dingharting – Bereits seit den 2000er Jahren versorgt das Blockheizkraftwerk (BHKW) im Keller des Rathauses die gemeindlichen Gebäude von Straßlach-Dingharting mit Wärme. Das Rathaus, die Schule, die Feuerwehr, Kindergärten und die Sportanlage. Jetzt plant die Gemeinde einen Ausbau für den gesamten Ortsteil Straßlach. Das Ziel ist ein Gemeinschaftsprojekt unter dem Motto „ein Heizkessel für alle“. Das bedeutet weg von dem Gedanken der eigenen Heizung im Keller, hin zu einer Zentralheizung für ein ganzes Ortsviertel.

Neues Heizwerk an neuem Standort

Zunächst wollte die Gemeinde das BHKW nur sanieren. Ein 2020 erstelltes Energiekonzept empfahl ein neues wirtschaftlicheres Werk. Die Entscheidung fiel auf einen Biokessel, der zudem die beste CO2-Bilanz hat. Hackschnitzel und Solarthermie sollen das Werk, das am Mitterstrassweg entstehen soll, zunächst antreiben, erklärt Kämmerer Franz Kurz, der das Projekt seiner Gemeinde auf der Klimakonferenz des Landkreises Ende Mai vorstellte.

+ Bei der Klimakonferenz des Landkreises stellte Kämmerer Franz Kurz das Konzept vor. © Robert Brouczek

Im Zusammenhang mit der Erneuerung des BHKW hat der Gemeinderat beschlossen, das Thema Wärmeversorgung nicht mehr nur auf die kommunalen Liegenschaften zu beschränken. Der gesamte Ortsteil soll mit dem neuen BHKW beheizt werden. 2021 beantragte die Gemeinde eine Machbarkeitsstudie. 525 mögliche Haushalte könnte das neue BHKW beheizen. Das entspricht einem Wärmebedarf von 27 070 MWh und einem Leistungsbedarf von 7,5 MW.

29 Millionen Euro Investitionskosten

Die Investitionskosten betragen etwa 29 Millionen Euro, hiervon 19,9 Mio Euro für das Wärmenetz. Die CO2-Einsparungen gegenüber dem aktuellen Bestand aus den Haushaltsheizungen mit Erdgas und Heizöl belaufen sich auf 84 Prozent.

Die Gemeinde hat die Infrastrukturgesellschaft Straßlach-Dingharting (ISD) mit dem Bau und Betrieb der Nahwärmeversorgung Straßlach beauftragt. Gerade läuft der Antrag für die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW). 40 Prozent der Kosten könnten damit gedeckt werden. Doch genaue Kostenangaben möchte Kurz noch nicht angeben. Das komme auch auf die letztendliche Anzahl der Haushaltsanschlüsse an.

Umfrage bescheinigt großes Interesse

Die Bedarfsumfrage im Ortsteil Straßlach ergab, dass 78 Prozent Interesse an einem Anschluss haben. Éinige seien bereits auf nachhaltige Wärmeerzeugung wie Wärmepumpen umgestiegen. Doch die Mehrheit will ihre alten Öl- und Gasheizungen austauschen. „Das Projekt wird sehr positiv aufgenommen“, sagt Kurz. „Dennoch herrscht große Unsicherheit über das ganze Thema.“ Das verlangt mehr Aufklärung. Denn der Druck für einen raschen Ausbau der Nahwärmeversorgung sei groß. Noch sei Zeit, die Bürger mit genügen Beratungsangebot von der Nahwärmeversorgung zu überzeugen.

In den nächsten Wochen erwartet Kurz die Bewilligung der Bundesförderung. Bis Ende Juni will die ISD den Bauantrag für das neue BHKW einreichen. Der Bau ist für das Frühjahr 2024 geplant. In den nächsten vier bis sechs Jahren soll ganz Straßlach an das BHKW angeschlossen werden.