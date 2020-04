Straßlach wertet Gewerbegebiet auf: Aussicht auf blühende Landschaften

Das Gewerbegebiet Oberfeld-West am südlichen Ortseingang von Straßlach-Dingharting soll jetzt auf Antrag der Grünen ökologisch aufgewertet werden.

Straßlach-Dingharting – Die Gemeinde Straßlach-Dingharting ist besonders grün, Bausünden in den 70er Jahren wurden hier kaum gemacht. Allerdings wurden dann doch in den vergangenen Jahren einige von den Freiflächen zubetoniert, ein Gewerbegebiet mit Aldi- und Lidl-Märkten entstand, außerdem in Straßlach selbst ein neues Ortszentrum. Genau das Gewerbegebiet Oberfeld-West am südlichen Ortseingang soll jetzt auf Antrag der Grünen ökologisch aufgewertet werden.

Heimische Gehölze und blühende Wiese

Beziehungsweise wird erst einmal, wie der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung mit knapper Mehrheit beschlossen hat, die Grünfläche südlich des gerade hochgezogenen Hotels, das das Gewerbegebiet abschließt, aufgehübscht. Hier sollen rund um die Pestsäule, die auf dieser Wiese steht, heimische Gehölze in lockeren Gruppen gepflanzt und die Wiese selbst zum Blühen gebracht werden. „Wir sind zwar eine grüne Gemeinde“, begründete Sabine Hüttenkofer den Vorschlag ihrer Fraktion, „aber eben keine blühende“.

Die Grünen-Vertreterin hatte noch drei weitere Maßnahmen auf der Agenda gehabt, die vorerst aber mal zurückgestellt wurden. Die würden vorsehen, östlich vom Aldi Obstbäume zu setzen und auch dort eine artenreiche Blumenwiese anzulegen, außerdem auch die Fläche bei der Abzweigung Hailafing Nord auf der anderen Straßenseite naturnah zu gestalten. Letzter Punkt wäre dann gewesen, die Baumreihe zu ersetzen, die bei der Bushaltestelle Gewerbegebiet den Bauarbeiten weichen hatte müssen.

600o Euro kostet Aufwertung

6000 Euro lässt sich die kleine Gemeinde die Aufwertung der Wiese rund um die Pestsäule kosten. Wie angedeutet, auch dieses Projekt war umstritten gewesen, Franz Beierbeck von der Bayernpartei hätte auch diesen ersten Schritt zu einem aufblühenden Straßlach-Dingharting gern verschoben. Man wisse ja nicht, was an finanziellen Belastungen auf die Gemeinde im Zuge der Corona-Krise noch alles zukomme, meinte er, vorsichtshalber solle man jetzt das Geld zusammen halten. Seiner Ansicht mochte das Gremium dann aber doch nicht folgen. Wenigstens eine Blühfläche wird jetzt also entstehen, mit der die Gemeinde, wie von Sabine Hüttenkofer gewünscht, „mit gutem Beispiel den Bürgern vorangeht“.

