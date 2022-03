Straßlach setzt beim Heizen auf Hackschnitzel

Von: Andrea Kästle

Hackschnitzel sind beim Heizen Gold wert. © McPHOTO/B. Leitner via www.imago-images.de

Das Holzhackschnitzelheizkraftwerk ist ein ehrgeiziges Projekt für Straßlach-Dingharting, und es soll schnell verwirklicht werden.

Straßlach-Dingharting – Dass die Gemeinde Straßlach-Dingharting, um die eigenen Liegenschaften zu versorgen, aber auch, um im Gewerbegebiet nachhaltig heizen zu können, ein Hackschnitzelwerk bauen lassen will: Dieses Vorhaben wurde im Gemeinderat schon vor wenigen Wochen beschlossen. In seiner letzten Sitzung hat das Gremium nun noch einmal bekräftigt, dass es das Projekt möglichst schnell vorantreiben will.

Energiewerte im Moment nicht gut

Zum einen soll es natürlich deshalb vorangetrieben werden, weil man für die Umwelt nie genug tun kann. Zum anderen aber auch, weil das Blockheizkraftwerk, mit dem momentan noch Rathaus, Kindergärten und die Schule versorgt werden mit Warmwasser, in die Jahre gekommen ist. „Wir können im neuen Kindergarten-Anbau die zulässigen Energiewerte nicht einhalten“, erklärte in der Sitzung Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei), das Problem seien in diesem Fall die nicht mehr ganz dichten Leitungen. „Wir haben dort einen Wärmeverlust von 30 Prozent.“

Vielleicht schon 2024 betriebsfertig

Klar ist schon einmal, wo das Hackschnitzelheizkraftwerk, für das jetzt eine Voranfrage eingereicht wird beim Landratsamt, gebaut werden könnte – auf einem Areal östlich des Gewerbegebietes nämlich, am Mitterstraßweg. Noch nicht heraußen ist, ob die Gemeinde dafür ein Bebauungsplanverfahren eröffnen muss. Falls das nicht der Fall ist, könnte das Ganze schon 2024 in Betrieb gehen. „Das hätte“, sagte der Rathauschef im Bürgerhaus, wo noch immer die Sitzungen stattfinden, „natürlich Charme“.