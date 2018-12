Kein Land in Sicht für junge Leute

Die Gemeinde Straßlach-Dingharting ist in der Bredouille. Sie ist einerseits so schön, weil sie nicht verbaut worden ist und die einzelnen Weiler ihr ursprüngliches Erscheinungsbild bewahren konnten. Andererseits wachsen auch hier junge Leute heran, die gern im Heimatort bleiben und ein Häuschen errichten würden. Nur leider gibt es keinen Baugrund.

Straßlach-Dingharting – Erst in seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat über dieses Thema wieder lang und breit diskutiert. Auslöser war der Antrag von Einheimischen, die in Dingharting auf ihrem Grundstück gern noch „für die Jungen“ ein weiteres Haus gebaut hätten. Dafür hätte die Baulinie für das Areal ein wenig nach hinten verschoben werden müssen.

Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei) hatte sich daraufhin mit dem Landratsamt in Verbindung gesetzt. Ob es möglich sei, einzelne Grundstücke in den Außenbereich hinein zu erweitern. Oder, sollte das nicht möglich sein, was genau der Fall ist: Ob es dann die Möglichkeit gibt, dass sich die Gemeinde für die zusätzlich generierten Baugrundstücke das Vorkaufsrecht sichert. Man wolle schließlich nicht, erläuterte der Rathauschef, dass die betreffenden Areale einfach auf dem freien Markt landen. Weil dann dafür nur die üblichen Wucherpreise bezahlt werden müssen und nach Straßlach kommen kann, wer will. Hauptsache, er hat das nötige Kleingeld.

Dabei betonten alle Beteiligten immer wieder, dass ihnen klar ist, dass irgendwas unternommen werden muss. Weil auch im abgelegenen Straßlach-Dingharting die Bodenpreise längst durch die Decke gegangen sind. „Wir haben alle erkannt, dass es unsere Aufgabe ist, jungen Leuten das Hierbleiben zu ermöglichen“, meinte Zweiter Bürgermeister Peter Schneider (UWV). Nur sei die Ausweisung von Grund und Boden, der dann den Marktgesetzen unterworfen ist, keine Lösung. Man wolle, hieß es von allen Fraktionen, keine „unkontrollierte Baulandentwicklung“.

Auch Herbert Mack, CSU, befürchtete „uferlose“ Folgen, wenn mehr Bauland ausgewiesen wird als konkret benötigt. Horst Wagner von der FWG glaubt ebenfalls, dass vor allem Auswärtige profitieren, wenn man jetzt die Baulinien verschiebt. Man müsse passende Programme für Einheimische auflegen. Albert Geiger, Bayernpartei, der größte Anwalt der grünen Wiesen rund um die nette Gemeinde, äußerte sich am ausführlichsten: „Wenn wir in Großdingharting den Ortsrand erweitern, dann kommen bald Anträge aus allen Gemeindeteilen auf uns zu. Das kann unsere Infrastruktur dann gar nicht bewältigen.“ Die Gemeinde müsse selbst versuchen, an Grundstücke zu kommen, um auf diesem Weg dann die Nachverdichtung steuern zu können.

Letztlich entschied das Gremium gegen fünf Stimmen, Großdingharting zunächst mal nicht zu erweitern. Von denen, die die Baulandausweisung befürworteten, hatte Florian Zweckinger, CSU, argumentiert: „Wir werden nicht verhindern können, dass die Gemeinde wächst. Wenn in Großdingharting ein paar Häuser mehr stehen, tut uns das doch nicht weh.“ Leonhard Schlickenrieder von den Grünen dachte ähnlich: „Wenn wir nichts tun, bleiben die jungen Einheimischen nicht am Ort.“ Die Überlegung im Gremium, unter Umständen Grund auch auf der Basis von Erbbaurecht zu vergeben, wie immer wieder erwogen wird, sei nicht zielführend, die Erfahrung habe gezeigt, dass das gar nicht gewünscht wird.

Derweil kündigte Bürgermeister Sienerth vor der Abstimmung an: „Ich werde bald mit dem nächsten Vorschlag kommen, wie junge Einheimische Baugrund erwerben können.“

Hinterher meldeten sich Besucher der Sitzung genau auch dazu zu Wort. Sie sind jung, sie wollen in Straßlach bleiben – aber außerhalb des elterlichen Grunds zu bauen, ist für sie quasi utopisch.