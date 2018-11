Nach schwerem Unfall: Flüchtiger Radfahrer ermittelt

Bei einem Zusammenstoß mit einem zunächst unbekannten Verkehrsteilnehmer war am vergangenen Mittwoch ein 15-Jähriger schwer verletzt worden. Jetzt hat die Polizei den flüchtigen Radfahrer ermittelt.

Straßlach - Der junge Mann war ohne Helm und ohne Beleuchtung auf dem Radweg unterwegs gewesen, als es zu dem Unfall kam. Er hatte danach keine Erinnerung mehr an das Geschehen. Daher war zunächst unklar, wie es zu dem Unfall gekommen und ob er mit einem Radfahrer oder einem Fußgänger zusammengeprallt war (wir berichteten). Jetzt hat die Polizei den zweiten Beteiligten ermittelt. Der Zufall kam hier zu Hilfe. Denn laut Polizeibericht war die Mutter (50) des 15-Jährigen aus ungeklärten Gründen einen Tag später zum Unfallort gefahren. Dort sprach sie einen 18-jährigen Radfahrer an, der gerade vorbeikam. Sie fragte ihn, ob er etwas von einem Unfall am Tag zuvor mitbekommen hätte. Daraufhin räumte der Schüler ein, dass er an dem Unfall beteiligt gewesen sei. Auch gegenüber den hinzugerufenen Beamten der Polizei Grünwald räumte der Radfahrer dies ein. Er selbst wurde bei dem Zusammenstoß auch verletzt und wurde nachträglich im Krankenhaus behandelt. Nach eigener Aussage habe er nach dem Zusammenstoß, den 15-Jährigen noch gefragt, ob alles in Ordnung sei. Dieser habe ihm zu verstehen gegeben, dass ihm nichts fehle. Vermutlich stand der Schüler unter Schock. Daraufhin sei der 18-Jährige davongeradelt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

