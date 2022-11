Nachbar-Zoff um Sichtschutz

Von: Andrea Kästle

An einem Sichtschutz stört sich ein Nachbar in Straßlach. (Symbolfoto) © Dominik Bartl

In Straßlach-Dingharting ist ein Streit zwischen Nachbarn um einen Sichtschutz entbrannt. Jetzt musste der Gemeinderat eine Entscheidung fällen.

Straßlach-Dingharting – Nirgends dürfen Menschen auf ihrem Grundstück einfach bauen, was ihnen gefällt. In der Regel geben Bebauungspläne genau vor, was dort möglich ist und was nicht. Und was darin nicht geregelt wird, das schreiben viele Kommunen zusätzlich in ihren Ortsgestaltungssatzungen fest. Auch Straßlach-Dingharting hat eine solche Satzung und musste jetzt über einen Sichtschutz entscheiden, der zu einem handfesten Nachbarschaftsstreit geführt hat.

Nachbar wollte, dass Zaun wieder abgebaut wird

Das Ganze: eine Angelegenheit, die im Ortsteil Hailafing ziemliche Wellen geschlagen hat. Denn die Baumaßnahme ist eine Sichtschutzwand, die eine Familie zum Nachbarn hin, der schon lang in Hailafing lebt, zusätzlich errichtet hat. Einen Maschendrahtzaun als Grundstücksgrenze gab es vorher schon. Dem Nachbarn war das 1,80 Meter hohe Teil, bestehend aus Holz und Recyclingmaterialien, ein Dorn im Auge, er forderte, dass der Sichtschutz wieder entfernt werden müsse. Das Landratsamt als zuständige Behörde entschied schließlich: Die Familie müsse, weil die Sichtschutzwand kein Zaun ist, eine Ausnahmegenehmigung vom Bebauungsplan beantragen. Damit war der Ball wieder bei der Gemeinde.

Gemeinderäte entscheiden

Nachdem der Bauausschuss mit drei zu drei Stimmen den Zaun abgelehnt hatte, entschied das Gremium nun anders. Nämlich zugunsten der Zugezogenen, die sich einfach nicht in ihren Garten reinschauen lassen wollten. Christina Salzberger (FWG) meinte: „Ich will mich nicht so sehr ins Leben der Bürger einmischen.“ Letztlich gaben ihr alle Kollegen recht bis auf Albert Geiger von der Bayernpartei, dem vor allem missfiel, dass die Sichtschutzwand aussieht, als sei sie aus Plastik. Was sie aber nicht ist, sie besteht, so Bauamtsleiter Richard Schmidt, zu über 70 Prozent aus Holz. Sie ist sogar recycelbar, wenn sie mal baufällig wird. Geiger sagte trotzdem: „Ich will so einer Optik keinen Vorschub leisten.“

Kompromiss wird nicht angenommen

Frank Ritter (UWV) meinte: „Die Frage, ob mir persönlich die Wand gefällt, stellt sich hier nicht“, die Diskussion erübrige sich, der Sichtschutz sei zu genehmigen. Helmut Schwarz von der CSU hatte als Kompromiss vorgeschlagen, die Wand mit Naturfarben streichen und dann mit Efeu bepflanzen zu lassen, die Idee setzte sich aber nicht durch.

Die Wand kann nun also bleiben. Und Straßlach-Dingharting, das als Grundstückseinfassung zu Straßen hin Holzzäune vorschreibt und seitlich wie rückwärtig eben auch Maschendrahtzäune erlaubt, muss nun wohl auch seine Ortsgestaltungssatzung ändern.