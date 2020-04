Zeit zum Baggern: Straßlach hübscht seinen Ortsweiher auf

Die Corona-Krise wird die Kommunen noch lang beschäftigen, und es ist klar, dass die Pandemie für die Gemeinden am Ende auch eine große finanzielle Belastung darstellen wird. Trotzdem – oder gerade deshalb – hat der Gemeinderat im kleinen Straßlach-Dingharting bei seiner letzten Sitzung beschlossen, den Weiher im Hauptort Straßlach aufwändig sanieren zu lassen.

Straßlach-Dingharting – Stattliche 190 000 Euro wurden bereitgestellt, um die Wasserfläche gegenüber der Kirche, gleich beim Maibaum, an der alle Jahre wieder das beliebte Weiherfest stattfindet, tiefer auszuheben, mit Pflanzen zu bestücken und auch im Uferbereich schöner zu gestalten.

„Wir schlittern in eine Rezension, aber es ist wichtig, dass der Staat weiterhin investiert“, eröffnete Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei) die Diskussion. Bei der letzten Sitzung in alter Zusammensetzung, die Corona-bedingt im Bürgerhaus stattfand, bekannte er, man wisse zwar noch gar nicht, wie hoch die Einbußen etwa bei der Einkommenssteuer sein werden; trotzdem sei es Aufgabe der öffentlichen Hand, darauf zu schauen, „dass wieder Geld in Umlauf kommt“. Unter den Umständen sei es „auch mal legitim, einen Kredit aufzunehmen“.

Im Gremium teilten nicht alle seine Ansicht. Florian Zweckinger (CSU) sagt etwa, man solle sich im Moment „auf wichtige Sachen“ beschränken, der Weiher gehöre nicht dazu. 190 000 Euro, bei denen es wahrscheinlich auch nicht bleiben werde, seien viel zu teuer. „Wir können damit noch ein Jahr warten“. Auch Leonhard Schlickenrieder von den Grünen fand: „Die Kosten sind viel zu hoch.“ Er plädierte dafür, nur die Anlagen rundherum aufzuhübschen und den Weiher vorerst „nicht anzurühren“. Herbert Mack (CSU) wiederum, dem das Ganze auch zu teuer war, schlug vor, den Weiher zu sanieren – und den Uferbereich zu belassen.

Rund um Weiher sollen verschiedenste Sitzgelegenheiten entstehen

Letztlich setzten sich die durch, die das Konzept des ortsansässigen Landschaftsgestalters Wenzel Kampschulte in vollem Umfang umsetzen wollen. Nachdem übrigens die Gemeinde schon mit einem anderen Ingenieurbüro in der Sache zusammengearbeitet hatte – dessen Vorschläge aber am Ende nicht gefielen. Kampschulte will den Weiher tiefer ausheben, dann mit einer Folie auslegen.

Im Moment ist das Fundament noch asphaltiert, hat aber viele Risse. Pflanzen sollen dann, wie er im Gemeinderat erklärte, die Wasseroberfläche beschatten und Lebensraum für Zooplankton bieten. Darauf, das Wasser umzuwälzen, wie vom Ingenieurbüro angedacht, könne dann verzichtet werden.

Rund um den Weiher, der Ortsmittelpunkt von Straßlach ist, würden die verschiedensten Sitzgelegenheiten eingerichtet. Eine Feuchtwiese soll den Überlauf auffangen, ein kleines Holzdeck mit Blick auf die Kirche würde gebaut. Auf den Skizzen, die er zeigte, sah das ansprechend aus, befanden die Räte. Horst Wagner, FWG: „Mir gefällt das Projekt sehr gut, ich kann mich anschließen.“

Auch Sabine Hüttenkofer von den Grünen konnte mit dem Konzept, aus dem ihrer Ansicht nach „Fachwissen und Herzblut“ sprechen, viel anfangen, Lotte Gießler, BB: „Der Weiher braucht Tiefe, sonst wird er zur Kloake. Wir tun hier schon so lang rum, wir müssen es machen.“ Mit vier Gegenstimmen wurde die Weihersanierung schließlich abgesegnet, im Herbst sollen die Arbeiten beginnen. In der Hoffnung, dass zur Maifeier 2021, die hoffentlich stattfinden kann, alles fertig ist.

