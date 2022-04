Ostern: Dieses Heilige Grab ist eine historische Attraktion

Von: Andrea Kästle

Das Heilige Grab in St. Laurentius: Der Aufbau zeigt im unteren Bereich Jesus, im Felsengrab aufgebahrt. © Andrea Kästle

St. Laurentius in Großdingharting, eines der ältesten Gotteshäuser im Landkreis München, ist immer einen Besuch wert. Über Ostern wartet die romanische Kirche mit einer zusätzlichen Attraktion auf.

Großdingharting - Im Altarraum haben Kirchenpfleger Hans Resenberger und die Mesnerin Annelies Sachenbacher das mehrere hundert Jahre alte Heilige Grab aufgebaut. Das Ganze ist fast eine turmhohe Kulisse für die Osternachtfeier am Karsamstag, kann aber schon ab Gründonnerstag und bis einschließlich Ostersonntag besichtigt werden. Der Aufbau zeigt im unteren Bereich Jesus, im Felsengrab aufgebahrt, er wird bewacht von zwei Wächtern, neben denen wiederum zwei Palmen stehen. Im oberen Bereich ist der Himmel dargestellt, und während der Osternachtfeier in der Kirche am Karsamstag wird ein Gemälde des auferstandenen Gottessohnes dann mit Schnüren in diesen Himmel hinaufgezogen, während das auf Holz gemalte Bild vom gestorbenen Jesus entfernt wird.

Unbekannter Künstler

Welcher Künstler die „Scheinarchitektur“ in Dingharting bemalt hat, weiß man nicht. Dass die Kulissen für Ostern aus der Zeit des Barock überhaupt noch vorhanden sind, ist ohnehin ein kleines Wunder. In den 1950er Jahren wurden sie vom ortsansässigen Maler Dinoys Rappel restauriert, 2010 dann ein weiteres Mal gesäubert und ausgebessert. Seither wird das Grab alle Jahre wieder zu Ostern aufgebaut, der damalige Mesner Georg Ertl wusste noch, wie alles zusammengehört.

Geschmückt wird das Grab, das gleichzeitig traurig wirkt und doch eben auch so hoffnungsfroh, mit den dafür üblichen Glaskugeln, die mit bunter Farbe gefüllt und von hinten dann mit Kerzen beleuchtet werden.

Zeugnisse barocker Volksfrömmigkeit

Heilige Gräber sind anrührende Zeugnisse barocker Volksfrömmigkeit; sie sind Nachbildungen der Grabeskirche in Jerusalem, zu der die Gläubigen an Ostern gern gepilgert wären. Es wurde zeitweise recht viel Aufhebens um die Kirchenkulissen gemacht – bis sie von Kaiser Joseph II. 1782 schließlich verboten worden sind. Und auch das Zweite Vatikanische Konzil in den 1960er Jahren hätte sie aus den Altarräumen gern dauerhaft verbannt.

Stolz auf ihren barocken Nachbau der Grabeskirche: Kirchenpfleger Hans Resenberger und Mesnerin Annelies Sachenbacher. © Andrea Kästle

Heute gibt es nicht mehr viele dieser handwerklichen Arbeiten im süddeutschen Raum. Und wo auch immer die Kulissen noch vorhanden sind – in Dingharting haben sie Jahrhunderte im Turm der Kirche überdauert – werden sie inzwischen wieder regelmäßig aufgebaut. Jeweils für ein paar Tage.

Heilige Gräber in der Region

Eins der ältesten Heiligen Gräber befindet sich in Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, es stammt aus dem Jahr 1711. In Rottach-Egern beschränken sich die Beteiligten, weil der Aufwand eben groß ist, darauf, die dort zehn Meter hohe, acht Meter tiefe Holz-Balken-Konstruktion alle zwei Jahre aufzustellen. Im südlichen Landkreis gibt es jedenfalls noch ein weiteres Heiliges Grab – im Kloster Schäftlarn, das in der Karwoche über und über mit Blumen geschmückt wird.

Lichter, Blumen und Kulissen

In Großdingharting ist das Ensemble aus Lichtern, Blumen und Kulissen ab Gründonnerstag für die Öffentlichkeit zugänglich. Wer kommt, nimmt sich auch ein bisschen Zeit, die Kirche selbst anzusehen – es lohnt sich über die Maßen. Besonders ist schon der Altar im Vorhaus, gestiftet von Anton und Theresia Seidl, den Eltern des Architekten Gabriel von Seidl. Anton war bekanntlich Bäcker, weshalb auch einer der Schluss-Steine im Kreuzrippengewölbe eine Breze zeigt. Sehenswert sind auch die barocken Seitenaltäre, die beiden ältesten Teile der Innenausstattung. Der Hochaltar selbst ist freilich momentan vom Heiligen Grab verdeckt.

Besichtigung

Geöffnet ist St. Laurentius am heutigen Gründonnerstag von 15 bis 20 Uhr, am Karfreitag von 13 bis 18 Uhr. Am Karsamstag kann das Heilige Grab von 14 Uhr bis zum Beginn der Osternachtfeier um 21 Uhr besichtigt werden, am Ostersonntag zwischen 10 und 15 Uhr.