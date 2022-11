Schicksal, das bewegt: Zeitzeuge berichtet, wie er den Holocaust überlebte

Von: Andrea Kästle

Von seinen jüdischen Wurzeln erfuhr Pavel Taussig erst als Grundschüler. Wie durch ein Wunder haben in seiner Familie bis auf den Mann seiner Cousine alle den Holocaust überlebt. Foto: andrea kästle © andrea kästle

Jahrzehntelang konnte er nicht darüber reden: Jetzt bricht Pavel Taussig sein Schweigen und berichtet darüber, wie er einst der KZ-Hölle entkam. Im Geschwister Scholl-Forum in Straßlach war er nun zu Gast.

Straßlach-Dingharting – Pavel Taussig war ein Grundschulkind in Bratislava, als die Eltern ihm sagten, sie wollten ihm ein Geheimnis anvertrauen. „Ich erwartete eigentlich, dass sie mir erklären, dass es das Christkind nicht gibt“, erzählte er in Straßlach bei einer Veranstaltung des Geschwister-Scholl-Forums. Aber das war es dann nicht. Pavel Taussig erfuhr von seinen Eltern, dass sie jüdisch wären.

Womit nichts mehr war wie zuvor, es gingen damals die ersten Deportationen schon nach Polen. Nicht allzu viel später wurden auch Pavel und seine Familie deportiert. Er war noch nicht mal elf Jahre alt. Als er befreit wurde aus dem KZ, war er halb verhungert, in Lumpen gekleidet. Und todkrank.

Wichtiger Zeitzeuge

Die Besucher im Bürgerhaus hörten hoch-aufmerksam zu, was Taussig, der lang nicht öffentlich reden hatte wollen über das, was er erleben musste, berichtete. Moderiert wurde die Veranstaltung von der Straßlacherin Alexandra Preuss-Schneider, die den Kontakt hergestellt hatte zu dem demnächst 90-Jährigen, der einer der letzten noch lebenden Zeitzeugen ist. „Danke, dass ich Sie kennenlernen durfte“, sagte am Ende Bürgermeister Hans Sienerth zu Taussig. Es sei wichtiger denn je, von solchen Schicksalen zu erfahren.

Zum Schutz getauft

Pavel Taussig ist 1933 in Bratislava geboren, vorsichtshalber hatten die nicht sehr gläubigen Eltern ihn taufen lassen, um ihn zu schützen. So konnte er eine staatliche Schule besuchen, in der er aber trotzdem keine Freunde fand – man wusste, sagte er, wo er herkommt. Mit Bildung des von Deutschland abhängigen slowakischen Staates im März 1939 wurden auch in Bratislava Juden ausgegrenzt und verfolgt.

Im Viehwaggon

Derweil hatte sich Taussigs Familie zunächst noch auf dem Land in Sicherheit bringen können. „Dort kannte uns niemand, wir waren einfach Städter, die vor den Bombenangriffen geflohen waren“. Aber die Verhältnisse holten die Taussigs auch dort irgendwann ein, im Herbst 1944 erfuhren sie mittags davon, dass in Bratislava nun „Judenfangen“ gespielt würde, am Abend desselben Tages stand bei ihnen bereits die SS vor der Tür. Nein, die Männer in Uniform ließen sich nicht beeindrucken von den Taufurkunden, die die Eltern inzwischen auch für sich vorlegen konnten. „Die zerrissen die Papiere“, wenig später saß die Familie im Viehwaggon Richtung Osten. Taussig berichtete: „Ich kann nicht sagen, dass ich mich besonders gefürchtet hätte.“ Die Tatsache, dass ein Mann sich im Wagen die Pulsadern aufschnitt, versuchten die Eltern, vor ihm zu verbergen. „Am 3. November 1944 landeten wir in Auschwitz.“

Hunger und Hoffnung

Pavel Taussig sagte in Straßlach, er habe sich um Vater und Mutter, von denen er im Lager getrennt worden ist, keine großen Sorgen gemacht. „Ich dachte, wenn ich überlebe, überleben auch sie.“ Die anderen Kinder und er hätten ausschließlich über Essen gesprochen. Hinterher fragte ihn ein Besucher, was es gewesen sei, das ihn am Leben gehalten habe, Taussig meinte: vielleicht die Vorstellung von der Eierspeise der Mama.

Todesmarsch

Im Januar 1945 wurde Taussig, der mit seiner Familie zu einem Zeitpunkt im Vernichtungsteil des schlimmsten aller Lager angekommen war, auf einen ersten Todesmarsch geschickt – nach Mauthausen. Er wäre in den drei Tagen und zwei Nächten, die dieser Marsch dauerte, wohl zusammengebrochen und dann erschossen worden, hätten ihn nicht zwei Männer immer wieder ein wenig getragen. Befreit wurde er letztlich im KZ Gunskirchen, Oberösterreich. Ehe er ein neues, normales Leben beginnen konnte, falls es das für ihn überhaupt geben konnte, musste er noch mehrfach ins Krankenhaus, er hatte sich Magenprobleme eingehandelt und Lungentuberkulose.

Job bei Satire-Magazin

Wie er über das Wiedersehen mit dem Vater ins Tagebuch schrieb: „Die Freude war groß“; wie er heiratete, ein berufliches Zuhause bei einer Satirezeitschrift fand und schließlich 1969, als die Russen den Prager Frühling niederschlugen, erneut zurücklassen musste, was er liebte: All das bekamen die Besucher in Straßlach von ihm erzählt. Mit ruhiger Stimme berichtete Taussig, wie sein Chefredakteur, von dem er eigentlich gedacht hatte, er würde mit Stalin sympathisieren, ihm nahegelegt hatte, zu fliehen. Zwei Tage später machten er und seine Frau sich auf nach Frankfurt. Wo er dann Redakteur der satirischen Zeitschriften „Pardon“ und „Titanic“ wurde.

Ob sich nicht alles in ihm dagegen gesträubt hätte, ausgerechnet im Land der Täter einen Neuanfang zu machen?, wollte ein Straßlacher im Geschwister-Scholl-Forum wissen. Nein, meinte Taussig, er habe damals schon viele „liebe Leute“ in Deutschland gekannt, „ich habe nicht mehr an die Vergangenheit gedacht“.