„Problem ist die Uneinsichtigkeit der Radler“: Mühltalberg bleibt Streitthema

Von: Andrea Kästle

Stichprobe am Feiertag, 15. August: In einer knappen Stunde waren auf dem Berg acht Radler, drei Fußgänger, zwei Autos auf dem Weg nach unten. Keiner der Radler ist abgestiegen, auch zwei ältere Frauen nicht. Eine von ihnen trug nicht mal einen Helm, sondern nur ein Stirnband. © Andrea Kästle

Das Abfahrtsverbot für Radfahrer am steilen Mühltalberg in Straßlach bleibt ein Streitthema. Nach wie vor rauschen die meisten Radfahrer die Straße hinab. Derweil will der Kläger, der erfolglos gegen das Abfahrtsverbot geklagt hatte, nun gegen das Gerichtsurteil vorgehen.

Straßlach-Dingharting – Das Gerangel um den Mühltalberg in Straßlach nimmt kein Ende. Jetzt hat der Münchner Radfahrer Simon Lutz, dessen Klage gegen das Radfahrverbot auf dem oberen, steilen Teil des Berges im Januar abgewiesen worden war, Revision gegen das Urteil beantragt. Gleichzeitig sind in diesem August zwei schwere Unfälle dort, auf dem heikelsten Stück Straße, passiert.

Gemeinde sucht alternative Routen

Entsprechend wenig begeistert sind Gemeinde und auch die Polizei, wenn man sie auf den Mühltalberg, der runter führt zur Wirtschaft „Zur Mühle“, anspricht. „Wir haben wirklich alles getan, was wir konnten“, meint dieser Tage Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei), „die Gemeinde wird nichts weiter unternehmen“. Allerdings, ganz lässt ihn das Thema dann doch nicht los, erst vor kurzem hat er mit dem Ortsvorsitzenden des ADFC, Hartmut Schüler, ebenfalls eine Radltour gemacht – mit dem Ziel, alternative Strecken vom Hochufer nach unten zur Isar aufzutun. Einen möglichen Weg haben sie auch gefunden, er geht ab auf Höhe des Parkplatzes vom Golfclub. Den müsste man, sagt Sienerth, allerdings noch verdichten – das Ganze ist derzeit nicht mehr als ein breiterer Trampelpfad durch den Wald.

Polizei trifft auf uneinsichtige Radfahrer

Auch die Polizei ist mehr oder weniger mit ihrem Latein am Ende. Immer wieder ist sie vor Ort, stellt sich dorthin, wo man sieht, ob die Betreffenden im oberen Teil abgestiegen sind, wo man aber auch in der Lage ist, sie unter Umständen anzuhalten. Freundlich würden die Kontrollen nicht zur Kenntnis genommen, das ist klar. „Das Problem ist im Grunde genommen“, drückt sich Dienststellenleiter Andreas Forster vorsichtig aus, „die absolute Uneinsichtigkeit der Radler“. Die der Polizei dann sagen, sie könnten selbst entscheiden, was gefährlich ist und was nicht. Und die sich dann natürlich aufregen, wenn sie von den Beamten ein Knöllchen bekommen für die begangene Ordnungswidrigkeit, für die sie mindestens 30 Euro Bußgeld zahlen.

An Schildern ist rund um den Mühltalberg kein Mangel. Dass schon 900 Meter vor dem gesperrten Teilstück darauf hingewiesen wird, ist neu. © Andrea Kästle

Dass die Rennradler selbst absehen können, wann es für sie brenzlig wird: Das sei eben, sagen Polizei und Gemeinde, genau nicht der Fall. Manche Radler erreichen auf dem Berg, sagt Forster, eine Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern. Er hat erlebt, wie Kinder hier das 18-prozentige Gefälle hinunterrasen – und hinter ihnen her kommt, leicht abgebremst, der Vater „und ist auch noch stolz drauf, dass die Kinder keine Angst haben“.

Radfahrer argumentieren mit Eigenverantwortung

Derweil argumentieren Vielradler, dass die Strecke ja nicht die einzige in der Gemeinde sei, die für sie nicht ungefährlich zu befahren ist. Auch rund um den Deininger Weiher könne es eng werden, und sowieso verweist Hartmut Schüler darauf, dass etwa in Grünwald ein Hotspot für Radl-Unfälle der Grünwalder Berg ist und die Staatsstraße. Er sagt: „Den Mühltalberg befahren an einem schönen Tag mehr als 100 Radler“, relativ gesehen passiere dort wenig. Und: „Wenn ich das will, kann ich dort vernünftig runterfahren.“ Wie gesagt, im Sommer kamen jetzt zwei Radfahrer nicht vernünftig runter. Am 22. Juli verlor auf dem steilen Berg, der auch noch zwei Kurven aufweist, eine Frau die Kontrolle über ihr Fahrrad. Sie kam mit einer Armfraktur und einem Schädelhirntrauma ins Krankenhaus. Vom zweiten Unfall erfuhren die Grünwalder Polizisten nur zufällig, weil in der Klinik, die sie aus anderen Gründen angefahren hatten, gerade ein Mann eingeliefert wurde, der auch am Mühltalberg verunglückt war. Er kam mit leichteren Blessuren davon.

Kläger findet Radfahrverbot unverhältnismäßig

Am 18. Januar hatte wegen der Klage von Simon Lutz das Verwaltungsgericht München die Verhältnisse vor Ort in Augenschein genommen. Auch Lutz war dabei gewesen, er wirkte nicht wie einer, der sich in was hineinsteigert, er meinte nur, er fände das Fahrverbot unverhältnismäßig. Der Vorsitzende Richter Dietmar Wolff, der den ganzen Berg nach unten lief, kam zu dem Schluss, die Gegebenheiten seien in der Tat „besonders“, die Steigung im oberen Bereich „massiv“. Es sei „geboten“, etwas zu unternehmen. Die Klage wurde abgewiesen, Lutz musste die Kosten des Verfahrens tragen. Die Gemeinde wiederum stellte weitere Schilder auf, um auf das Fahrverbot hinzuweisen, dem Vorschlag von Dietmar Wolff, das Fahrverbot auf die Sommermonate zu begrenzen, folgte der Gemeinderat aber nicht.