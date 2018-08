Straßlach: Radlfahrer schneidet sich Knie auf

Bei einem Radlunfall in Straßlach hat sich ein Grünwalder (54) leicht verletzt.

Eine stark blutende Schnittwunde am Knie hat sich ein Radlfahrer (54) aus Grünwald bei einem Unfall am Mittwochabend in Straßlach zugezogen. Wie die Polizei meldet, war der Mann um 19.40 Uhr auf dem Gehweg an der Grünwalder Straße geradelt – allerdings in falscher Richtung. Als am Burgweg eine Grünwalderin (52) mit ihrem Wagen auf die Grünwalder Straße einfahren wollte, konnte der Radfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte auf die Motorhaube des Autos. Dabei schnitt er sich am Scheinwerfer das Knie auf. Weil die Wunde stark blutete, brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wolfratshausen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt 500 Euro.