Mühltalberg: Radfahrer ignorieren Abfahrverbot und bespucken Autos

Konflikt auf abschüssiger Straße

Von Martin Becker

Das Abfahrverbot am Mühltalberg in Straßlach wollen viele Radfahrer trotz der hohen Unfallgefahr nicht akzeptieren.

Straßlach-Dingharting – Hinunter verboten, hinauf erlaubt: Diese Regelung für Radfahrer gilt am Mühltalberg in Straßlach-Dingharting seit 30 Jahren – heuer im Januar hatte das Verwaltungsgericht München das Bergabradlverbot im Grundsatz bestätigt. Juristisch bahnt sich nun die nächste Runde an, denn laut Bürgermeister Hans Sienerth haben die beiden Kläger, zwei im ADFC organisierte Radfahrer, einen Antrag auf Berufung gestellt mit dem Ziel, die aus ihrer Sicht unverhältnismäßige Regelung zu kippen.

Radfahrer bespuckenAutos

Gerichtsurteil hin oder her, an der Akzeptanz des umstrittenen Bergabradlverbots hat sich kaum etwas geändert. „Es ist wie immer seit 30 Jahren – nur etwa die Hälfte beachtet die Regelung, die andere Hälfte nicht“, sagt Hans Sienerth. Seit die Gemeinde vor zwei Jahren am oberen Ende des Mühltalbergs ein riesiges Verbotsschild aufgestellt hat und auf die Unfallgefahr hinweist, hätten sich die Emotionen eher verschärft: „Den Autofahrern wird aufs Dach gehauen und gegen die Scheibe gespuckt. In den einschlägigen Kreisen hat sich nichts geändert.“

Bei Gegenverkehr kaum Ausweichmöglichkeit

Einschlägige Kreise? Gemeint sind damit jene Radfahrer, die sich erhaben fühlen gegenüber Autofahrern – und die ihr Fahrkönnen so einschätzen, dass sie in der steilen Mühltalstraße mit bis zu 18 Prozent Gefälle eine Rennstrecke sehen.

+ An das Tempolimit halten sich viele Radler nicht. © Martin Becker

„Das Problem“, sagt Hans Sienerth, „tritt auf, wenn ein Rennradfahrer mit dünnen Reifen, zittriger Gabel und 70 km/h hinunterfährt und ihm plötzlich ein Auto entgegen kommt.“ Ausweichen, bremsen? Nahezu unmöglich. 1992 kam in dieser Konstellation ein Radfahrer ums Leben, als Konsequenz darauf verhängte die Gemeinde ein Jahr später das Bergabradlverbot.

Polizeichef schätzt Unfallrisiko hoch ein

Dafür, dass es eingehalten wird, ist wiederum die Polizeiinspektion Grünwald zuständig. Deren Leiter Andreas Forster bekommt den Unmut mancher Radfahrer zu spüren, beispielsweise durch eine beleidigende Kritzelei auf einem Durchfahrt-verboten-Schild. Der Polizeichef steckt das weg, ihm geht es um die Sache: „Das Unfallrisiko im steilen, oberen Teil schätze ich als hoch ein“, sagt Andreas Forster. Insbesondere die kaum einsehbare Kurve an einer Kuppe. „Das ist die Stelle, da scheppert’s.“

So sehen das die Radfahrer

Das Gefahrenbewusstsein ist unterschiedlich ausgeprägt, wie der Münchner Merkur bei einem Ortstermin im Gespräch mit Radfahrern feststellt. „So ganz verstehe ich es nicht“, sagt ein älterer Herr, der sich auch mit über 80 noch aufs Rennrad schwingt. „Wenn man ganz langsam und vorsichtig fährt, kann eigentlich nichts passieren.“ Eine junge Dame, die sich fast im Schritttempo hinunter ins Mühltal tastet, sieht es ambivalent: „Vormittags an einem Wochentag wie heute, zumal wenn das Gasthaus Ruhetag hat, kann man die Abfahrt in langsamem Tempo riskieren. Doch abends oder am Wochenende ist es schon gefährlich, nicht nur wegen der Autofahrer – auch Radvereine fahren in der Gruppe den Berg hinauf. Wer denen entgegenschießt, kann ins Straucheln kommen.“ Zwei junge Burschen, beide mit Rennrädern, entscheiden sich nach kurzer Diskussion für den Umweg über den unbefestigten Waldweg, während wenige Sekunden später ein Ehepaar mit City-Pedelecs die Verbotsschilder demonstrativ ignoriert.

+ Wenn man langsam und vorsichtig fährt, kann eigentlich nichts passieren, sagt dieser Rennradfahrer überzeugt. © Martin Becker

Alternativrouten werden geprüft

Die offizielle Umleitung, darin besteht Einigkeit, ist tauglich für Mountainbikes oder Crossräder, aber als holpriger Waldweg ungünstig für Rennräder mit dünnen Reifen. Und es gibt Hobbysportler, „die fahren zu Trainingszwecken den Mühltalberg zehn Mal hintereinander rauf und runter“, weiß Hans Sienerth. Ihnen würde er gern eine gleichermaßen risikoarme wie komfortable Abfahrtsalternative anbieten. „Wir prüfen ständig Ausweichrouten, als Bürgermeister sitze ich deshalb selbst oft auf dem Rennrad.“ Näheres könne er noch nicht sagen. zumal es „klimapolitisch nicht einfach sei, eine Asphaltpiste in den Wald zu bauen“. Für die einzig legale Abfahrtsvariante, den Waldweg, ist übrigens nicht die Gemeinde, sondern der Landkreis München zuständig.

Polizei kontrolliert regelmäßig

Momentan hieße es also: Sicherheitshalber die 300 bis 400 Meter schieben, ehe die Mühltalstraße wieder flacher wird. Ab der Stelle, wo die Ausweichroute einmündet, ist das Radeln sowieso wieder erlaubt. Die Polizei kontrolliert stichprobenartig, ob das Bergabradlverbot eingehalten wird und ordnet Geldbußen an, wenn sie Verstöße registrieren, „aber die Hardcore-Radler lassen sich davon nicht abhalten“, sagt Andreas Forster.

Kennzeichenpflicht und Blitzer

Gerichtliche Anregungen wie eine zeitliche Beschränkung des Radlverbots hat die Gemeinde geprüft – und verworfen: Es gebe keine Jahreszeit, ist der sich das Risiko ändere – auch im Winter werde der Mühltalberg intensiv beradelt. „Die beste Lösung“ sieht laut Bürgermeister Sienerth so aus: „Erstens eine Nummernkennzeichenpflicht für Radfahrer einführen. Zweitens einen Blitzer aufstellen. Und drittens die Radfahrer auf 30 km/h limitieren.“ Denn darin liege die Wurzel aller Probleme: dass Radfahrer sich nicht ans 30er Tempolimit halten. Ist die Straße frei, passiert nichts. Ruckelt der Getränke-Lkw den Mühlberg hinauf und bleiben stellenweise nur rund 40 Zentimeter zum Ausweichen, wird es für den Radfahrer ohne Knautschzone gefährlich eng.