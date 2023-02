Neues Mehrfamilienhaus im Straßlacher Ortszentrum

Von: Andrea Kästle

Noch steht hier das Gebäude, in dem die jetzt ins Gewerbegebiet umgezogene Raiffeisenbank zuhause war. Auf dem Grundstück wird die Gemeinde ein Mehrfamilienhaus errichten. © kästle

Auf dem Grundstück des alten Raiffeisenbankgebäudes schafft Straßlach bezahlbaren Wohnraum.

Straßlach-Dingharting – Erschwinglicher Wohnraum: Ein Thema, das alle Kommunen rund um München beschäftigt. Auch Straßlach-Dingharting will auf dem Grundstück des ehemaligen Raiffeisenbank-Gebäudes, das die Gemeinde vor Jahren im Zentrum von Straßlach erwerben konnte, nun sechs Wohnungen errichten – und die zu günstigen Preisen vermieten. Im Gemeinderat hat sich das Gremium jetzt einstimmig auf einen ersten Planungsentwurf geeinigt, der sich den Beteiligten zufolge gut in die Umgebung einfügt.

Zwischen 45 und 80 Quadratmeter große Wohnungen

Was dem Büro Firmhofer & Günther Architekten aus München vorschwebt, ist ein Haus, in der oberen Hälfte holzverkleidet, mit Balkonen und einer Pergola, die den Eingang im Norden überdacht. Vorgesehen sind sechs Einheiten, zwischen 45 und 80 Quadratmeter groß, verteilt auf drei Geschosse. Im Dach werden die Wohnungen Dachschrägen haben.

Wichtig war bei der Entscheidung für diesen Entwurf unter anderem, dass die Bäder Fenster haben, dass die Umsetzung auch noch bezahlbar bleibt. Damit fiel schon mal die Tiefgarage weg, die in einem anderen Vorschlag, der nun nicht zum Zug kommt, vorgesehen gewesen ist.

„Es ist nicht nur unsere Aufgabe, Wohnungen zu schaffen“, meinte in der Sitzung Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei), „sondern wir haben auch einen städtebaulichen Auftrag.“ Der von der Verwaltung favorisierte Entwurf, den auch das Gremium dann absegnete und der nun weiter ausgearbeitet werden soll, sei „entwicklungsfähig“. Und passe nun mal nach Straßlach.

Photovoltaik auf dem Dach

Eine Diskussion ergab sich darüber, ob man Gauben vorsehen solle im Dach oder eben nicht. Florian Zweckinger von der CSU kündigte an: „Wenn wir keine Gauben einplanen, werde ich dem nicht zustimmen. Ein glattes Dach ohne Gauben ist nicht praktikabel.“ Albert Geiger von der Bayernpartei fand es wichtig, dass der Keller voll ausgebaut wird. Mit der Holzverkleidung an der Fassade war er nicht so glücklich, über den „Lattenverschlag“ müsse man noch reden.

Das Dach soll, auch das wurde schon gesagt, auf voller Fläche für Photovoltaik genutzt werden. Die Gemeinde bekommt das Vorhaben, wie Sienerth noch einmal erläuterte, zu 70 Prozent bezuschusst.