Moderne Büros, Hängematten und ein Restaurant: Hier entsteht ein Arbeitsplatz der Zukunft

Großzügige Freiflächen im Außenbereich: So soll es einmal aussehen, wenn alles fertig ist. © Isarhoch

Offene Büros, Freiflächen mit Lounge-Inseln, Hängematten und ein Restaurant: Der neue Bürokomplex an der Gewerbestraße in Straßlach mit dem Namen „Isarhoch workresort“ soll ein Arbeitsplatz der Zukunft sein.

Straßlach - Das Bauprojekt feierte jetzt Richtfest. Über 100 Gäste folgten der Einladung zum Richtfest des Projektentwicklers Sitoha GmbH, der bereits das benachbarte Medicenter Süd gebaut hat. Bei der Ausstattung wurde auf eine Verbindung von Ökologie und Arbeitsqualität geachtet, heißt es laut Pressemitteilung. Platz ist hier auf insgesamt 4900 Quadratmetern Geschossfläche. Die Mindestmietfläche liegt bei 160 Quadratmetern. Mietpreis: 20 Euro pro Quadratmeter. Neben den offen gestalteten Büroräumen sollen auf mehr als 2000 Quadratmetern Freifläche Outdoor-Besprechungstische, Lounge-Inseln, Barbecue-Möglichkeiten, ein Barfußpfad und Hängematten zu kreativen Meetings und Erholungsphasen mit Blick auf die umliegenden Felder einladen, heißt es weiter.

Viele Besucher kamen zum Richtfest in die Gewerbestraße: Im Herbst können hier die ersten Unternehmen einziehen. © Isarhoch

Bereits über 50 Prozent sind vermietet

Bereits über 50 Prozent sind bereits an Unternehmen vermietet, berichtete beim Richtfest Markus Leitner, der für die Isarhoch GmbH den Vertrieb leitet. Weitere 15 Prozent der Büroflächen seien reserviert. Der Einzug der ersten Mieter ist für Ende dieses Jahres geplant. In direkter Umgebung befinden sich neben dem Ärztehaus ein Edeka-Supermarkt. ein Hotel mit Friseur, eine Bank sowie ein Personal-Trainingsstudio mit Indoor-Golf-Bereich. Geplant ist auch eine Kindertagesstätte mit Ganztagsbetreuung, die vor allem den Mitarbeitern zur Verfügung stehen soll. Zudem wird Hans Klostermair im Herbst in dem Neubau das Restaurant „ISARfein“ eröffnen. Er will vornehmlich gesunde, vollwertige Küche mit einem starken Bezug zu regionalen Produkten anbieten. Eine Kostprobe konnten die Besucher des Richtfestes schon mal genießen.

In offenen, hellen Büroräumen sollen sich die künftigen Mitarbeiter hier einmal wohlfühlen. Fotos: isarhoch © Isarhoch

Besonderes Geschenk von den Nachbarn

Straßlachs Bürgermeister Hans Sienerth lobte das Bauprojekt als eine „Bereicherung mit hohem Innovationscharakter, das den Standort Straßlach enorm aufwerten wird“. Ein besonders kreatives Geschenk hatten die Ärzte aus dem benachbarten Medicenter Süd dabei. Sie übergaben den Bauherrn einige Säcke Beton. „Damit der Baustoffmangel die Fertigstellung nicht verhindert“, sagte Dr. Andreas Schwarzl, der damit für laute Lacher bei den Gästen sorgte.

