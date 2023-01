Von Seniorenwohnheim bis verbesserter Nahverkehr: Das tut sich in diesem Jahr in Straßlach

Ausblick 2023

Die Energiewende, ein neues Seniorenheim und ein verbesserter Nahverkehr stehen in diesem Jahr ganz oben auf der Agenda in Straßlach-Dingharting.

Straßlach-Dingharting – Wenige Gemeinden im Landkreis dürften sich in den letzten Jahren so verändert haben wie Straßlach-Dingharting. Vor der Haustür sind jede Menge Einkaufsmöglichkeiten dazu gekommen, und die Kommune hat ein Geschwister Scholl-Forum etabliert, für politische Weiterbildung im weitesten Sinn.

Seniorenwohnheim

In diesem Jahr sollen nun die Weichen gestellt werden für ein Seniorenwohnheim - um alten Leuten zu ermöglichen, im Ort zu bleiben, auch wenn sie nicht mehr gut allein zurechtkommen.

80 Wohnungen stehen schon auf dem Papier, erklärt Rathauschef Hans Sienerth (parteifrei) den Stand der Dinge, außerdem sollen in der Anlage unterkommen: eine Tagespflege-Einrichtung mit 18 Plätzen, ein Café, ein sozialer Treffpunkt. Konzipiert wurde das Ganze aufgrund einer detaillierten Befragung und verschiedenen Workshops, die erstmal zum Ziel hatten, den Bedarf zu konkretisieren.

Bis 2025 soll der Neubau auf einem 7000 Quadratmeter umfassenden Gemeindegrund, „einen Steinwurf vom Rathaus entfernt“, hochgezogen werden. Und, auch das steht eigentlich schon fest: Mindestens 30 der 80 Wohnungen sollen dann günstig vermietet werden wie bei einem Einheimischenprogramm. Stemmen kann die Gemeinde das ehrgeizige Projekt, weil sie sich dafür mit verschiedenen Profis zusammentut.

Nahverkehr

Außerdem will Straßlach-Dingharting daran arbeiten, besser angebunden zu werden. Der 271er-Bus, die Nabelschnur nach Höllriegelskreuth, fährt seit Dezember mit Taktverdichtung. Darüber hinaus werden wenigstens an den Wochenenden bis 23 Uhr die Haltestellen in der kleinteiligen Gemeinde angefahren. Gleichzeitig plant der Landkreis einen Rufbus ohne Umweg nach Oberhaching, wofür Straßlach-Dingharting wiederum acht zusätzliche Haltestellen innerorts schaffen will. In der Hoffnung, dass dann der dichte innerörtliche Verkehr ein wenig abnimmt. Sienerth freut sich schon: „Das wird ein Quantensprung innerhalb der Gemeinde.“ Ebenfalls auf der Agenda: die Radlwege von Groß- nach Kleindingharting und von Großdingharting nach Straßlach. „Wir wollen die mit Nachdruck angehen.“

Energiewende

Weiteres Thema wird 2023 sicher die Energiewende sein, die mithilfe von dezentralen Hackschnitzelwerken bewerkstelligt werden soll. Eine solche Anlage für Straßlach selbst ist schon beschlossen, weitere Anlagen sind in anderen Ortsteilen teils schon vorhanden und könnten noch ausgebaut werden von der Leistung her.

Leben im Ort

Ansonsten sollen auch in den kommenden Monaten „kleine helle Momente“ den Alltag der Menschen in der Gemeinde aufbrechen. Bürgermeister Hans Sienerth will weiterhin mit alten Menschen zum Singen zusammenkommen, er will wieder mit seinen Stellvertretern für die Bürger grillen. Und im Geschwister-Scholl-Forum wird ein Kurt-Huber-Abend angedacht, „aber auch mal ein kleines Sommerfest wäre dort denkbar“.