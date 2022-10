Solaranlagen zwischen Koppel und Bauernhaus

Von: Andrea Kästle

Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen soll es auch in Straßlach-Dingharting geben, allerdings nach bestimmten Kriterien. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Auch die kleine Gemeinde Straßlach-Dingharting, die ihr Selbstverständnis vor allem aus der Idylle speist, hat sich jetzt Gedanken gemacht über Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen.

Straßlach - Zwischen Pferdekoppeln und Bauernhäusern Solarpaneele errichten zu dürfen: Auch in Straßlach hatte genau das ein Grundstücksbesitzer beantragt. Das Areal, das er zur Gewinnung von grüner Energie nutzen will, liegt östlich der Tölzer Straße, nördlich von der Pension Grund, in Straßlach selbst also. Wie viele andere Gemeinden, hat auch Straßlach-Dingharting auf den Antrag reagiert, indem beschlossen wurde, erstmal einen Kriterienkatalog aufzustellen, der die Rahmenbedingungen für solche Freiflächenanlagen, die ja durchaus ins Ortsbild eingreifen, festlegen soll. Vorgeschlagen hatte das Gemeinderat Frank Ritter (UWV), nur zwei Grüne stimmten dagegen.

Abstand regeln zur Wohnbebauung

Regeln will die Gemeinde etwa den Abstand solcher flächendeckenden Anlagen zur Wohnbebauung, zu etwaigen Denkmälern, zur nächsten infrastrukturellen Einrichtung. „Der Versuch, Bedingungen zu objektivieren, ist nicht schlecht“, meinte in der Sitzung Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei). Die meisten stimmten ihm zu. Albert Geiger von der Bayernpartei: „Allgemeine Kriterien tragen dazu bei, dass gar nicht erst böses Blut entsteht“, ein „Schnellschuss“ in der Sache sei auch „gefährlich“. Florian Zweckinger, CSU: „Wir genehmigen ja auch keine Häuser ohne Regeln. Wir sollten Wildwuchs verhindern.“ Zweiter Bürgermeister Peter Schneider (UWV): „Es ist sinnvoll, sich Gedanken zu machen, die Anlagen stehen dann ja Jahrzehnte.“ Und „wirklich schön“ würden sie ja auch nicht aussehen, außerdem gehe durch Freiflächen-Anlagen, meinte der Landwirt, „Weidefläche verloren“.

Grüne befürchten Verhinderungs-Katalog

Leonhard Schlickenrieder von den Grünen, der letztlich mit seiner Fraktionskollegin Sabine Hüttenkofer gegen die auch zeitaufwendige Aufstellung von Kriterien votierte, äußerte in der Diskussion die Sorge, der Katalog könne ein „Verhinderungs-Katalog“ werden. Sabine Hüttenkofer hatte gemeint, sie sei dafür, eine erste Flächenanlage schon mal zu verwirklichen, „als Pilotprojekt“. Vielleicht riskiere die Gemeinde, dass daraufhin hier und dort solche Anlagen entstehen würden, aber die Grünen-Gemeinderätin gab eben auch zu bedenken: „Die Zeit drängt.“

Beschlossen wurde dann, dass es der Umweltausschuss sein soll, der die Kriterien festlegt. Und eine Bürgerbeteiligung an solchen Anlagen, bekräftigte Sienerth, „ist auf jeden Fall vorgesehen“.