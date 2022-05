Studentin findet nachts bewusstlosen Radfahrer auf der Straße

Von: Martin Becker

Die Polizei ermittelt nach dem rätselhaften Unfall in Straßlach. © Daniel Karmann/dpa

Mit schweren Verletzungen ist ein bewusstloser Radfahrer in der Nacht zum Montag in Straßlach gefunden worden.

Straßlach – Ein Unfall mit einem bewusstlosen Radfahrer in Straßlach gibt der Polizei Rätsel auf. In der Nacht zum Montag, gegen 4 Uhr, entdeckte eine Studentin aus dem Landkreis München zufällig den Mann, der bewusstlos und schwer verletzt neben seinem Fahrrad auf dem Gehweg in der Münchner Straße lag. Die unbeteiligte Frau alarmierte sofort den Rettungsdienst, der den 53-Jährigen aus dem Landkreis München zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Mann eine Schädelfraktur sowie Brüche an Rippen, Kiefer und Schulter.

Ob es sich um einen Unfall mit Fremdbeteiligung handelt oder einen alleinigen Sturz des Radfahrers, der keinen Helm trug, konnte die Polizei bisher nicht eindeutig klären. Spuren einer Kampfhandlung habe es aber keine gegeben. Das Unfallkommando der Polizei bittet etwaige Zeugen um Hinweise unter Tel.: 089 / 62 16 33 22.